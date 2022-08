Alberto Fernández: “Nisman se suicidó; espero que Luciani no haga algo así”

Luego, subrayó nuevamente que lo hecho por Luciani le «pareció de una debilidad jurídica asombrosa», al mismo tiempo que añadió: «Espero que la Justicia reencause esta situación».

La defensa de Alberto Fernández a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles a la noche que la vicepresidenta Cristina Kirchner es «la que no quiere un indulto» y destacó que la ex mandataria «no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen» en la denominada “Causa Vialidad”, luego del pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que realizaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

«Viniendo para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, llego a entender que la que no quiere un indulto es Cristina», enfatizó Fernández y aclaró que «el indulto es una rémora de las monarquías».

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el jefe de Estado resaltó: «En esta causa, Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tenga ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen».

Alberto Fernández hizo referencia a que, minutos antes de su entrevista televisiva, la vicepresidenta compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del indulto, al republicar un posteo del senador nacional Oscar Parrilli que afirmaba: “Para CFK, ni indulto ni amnistía: Justicia».