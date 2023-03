Alerta en la escuela: padres de la Esc. 313 denunciaron a un sujeto que ingresó a la institución y le ofreció dinero a un menor

>> Educación, Locales, Policiales

El hecho denunciado ocurrió el día lunes 6 de marzo. Ante la autoconvocatoria de apoderados de la institución, luego de conocida la situación, este lunes serán recibidos por Distrito Escolar.

El hecho sucedió el día lunes 6 de marzo en la Escuela 313. Un menor relató a los padres que durante uno de los recreos «un señor bueno» se acercó, mientras le daba charla y terminó ofreciéndole dinero pidiéndole que no le diga a sus padres.

El menor de 5 años que cursa el primer grado, narró los hechos a sus padres, que al indagarlo, indicó que todo sucedió en un patio de la escuela «mi nene nos contó que un «señor bueno» se le acercó y le dio plata, esto ocurre en uno de los recreos. El tipo le contaba una historia, le dijo que era papá de un nene de esa escuela y que su hijo se perdió en el bosque y había muerto, mientras se iba acercándose más a él a través del alambrado, hasta que terminó dándole un abrazo, imaginamos a través de los agujeros del alambrado» narró la madre del menor.

Lo preocupante del hecho es que los padres del menor se preguntaron si los niños y niñas de la institución se encontraban solos en los patios durantes los recreos «cuando mi hijo nos cuenta todo, lo primero que hicimos fue llamar a la escuela y hablar con la directora quien nos citó» y agregó «la directora nos dijo que nadie sabía nada, que nadie vio nada que además, no había protocolos para estas situaciones. La solución a la que llegamos es que se iba a llamar a la policía para que haga rondines en los recreos y como mantenimiento no se presenta, que nos organicemos como padres para reparar el cerco que se encuentra roto, cosa que con los padres hicimos pero hoy están nuevamente rotos» declaró.

Cuando los padres indagaron al menor de donde había ocurrido el encuentro con este hombre, el niño indicó el lugar «mi hijo nos señaló la puerta de entrada del hall, una puerta del patio, que el hombre estaba en la calle como para entrar a la escuela e ingresó, o sea que el tipo entró a la escuela, cuando miramos las puertas nos dimos cuenta que se cierran con alambres» remarcó la madre.

Desde la escuela no se dio ningún tipo de información a los padres por ese motivo la madre se contactó con este diario «una mamá me preguntó qué había pasado, porque entre padres esto era un rumor, pero me parece importante que todos lo sepan para que hablen con sus hijos y estas situaciones se puedan prevenir. Luego de que los padres se enteraran de esta situación, se mandó una nota a Distrito escolar pidiendo cámaras en la entrada a la escuela y seguridad en el perímetro, además de otras falencias que tiene la escuela como las puertas rotas de los baños y esperamos tener pronta respuesta porque estamos muy preocupados. y agregó «con los padres nos organizamos para realizar rondines en los recreos, damos una vuelta o nos quedamos observando para que no vuelva a pasar esto, estamos muy conmocionados con esto, porque pensar que podría haber pasado algo más es desesperante» indicó la madre del menor.

La escuela indicó que ellos no podían denunciar, sino que le correspondía a los padres «sentí que minimizaron mucho la situación, mi hijo estuvo expuesto en todo momento y podría haber pasado cualquier cosa».

El lunes 27 nos va a recibir Sandra Tous, indicó la madre «son varios padres que al enterarse de este hecho, solicitamos que nos reciban desde distrito, por lo que este lunes nos recibirán» finalizó.

Fuente: Cadena Sur Web