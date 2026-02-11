Alerta meteorológica: suspenden actividades al aire libre e interrumpen el tránsito pesado en rutas nacionales

Fue dispuesto por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, ante el riesgo climático por las alertas naranja y amarilla que rigen en Neuquén. También interrumpieron el tránsito pesado en las rutas nacionales 22, 237 y 40 sur. Se reunió el Comité de Emergencias (COE) para coordinar acciones.



La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, del ministerio de Seguridad de Neuquén, declaró el estado de Alerta Meteorológica en la Provincia en virtud de la vigencia las alertas naranja, por fuertes vientos, y amarilla, por fuertes vientos y lluvias, previstos desde este martes en todo el territorio provincial, conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese contexto, se convocó de carácter urgente al Comité de Emergencia (COE) con el objetivo de coordinar las acciones de prevención y respuesta.

La reunión fue presidida por Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, y contó con el reporte técnico meteorológico de Fernando Frassetto, representante de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Participaron además los delegados regionales de Lagos del Sur, Añelo, Confluencia, Alto Neuquén Norte, Comarca Petrolera y Limay Centro; y los referentes del área de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Entre las medidas dispuestas se contempló la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas que rigen para la provincia del Neuquén. Esto incluye -entre otras- a campings, actividades deportivas, recreativas y eventos de concurrencia masiva, mientras persistan las condiciones de riesgo.

Además, se evalúa el corte preventivo de tramos viales de alta peligrosidad y se dispuso la interrupción del tránsito pesado y del transporte de pasajeros sobre las rutas nacionales 22, 237 y 40 sur, mientras se mantenga la alerta, como parte de un dispositivo preventivo integral que incluye la activación del COE, la alerta sanitaria hospitalaria y la suspensión de actividades al aire libre.

“La prevención es nuestra herramienta más eficaz. Solicitamos a la comunidad responsabilidad y evitar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones climáticas mejoren”, indicó Ortiz Luna.

El SMN ha informado la ocurrencia de condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos regulares a fuertes, ráfagas intensas que podrían alcanzar y superar los 90 a 100 km/h, y precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano;

Estas condiciones se intensificarán durante este martes, siendo el día de mayor complejidad y peligrosidad, con persistencia de los fenómenos durante el miércoles, generando un escenario de riesgo para la población, la infraestructura y los bienes.

En ese sentido, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, dentro de sus competencias para prevenir, mitigar y reducir los riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos, adoptó las medidas oportunas para resguardar la vida y la integridad física de las personas, mientas prevalezcan las condiciones climáticas.

Por otro lado, recomendaron a la población evitar la circulación por rutas y caminos, salvo situaciones de emergencia; permanecer en lugares seguros y bajo techo; evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta; alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos; y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

A su vez, se solicitó a organismos provinciales y municipales mantener activados sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, conforme a los planes de contingencia vigentes. La disposición tendrá vigencia desde esta tarde y hasta tanto el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.