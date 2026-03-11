Alerta por el volcán Villarrica: crece la actividad y vigilan su impacto en Neuquén

Defensa Civil monitorea el aumento de temperatura y sismicidad en el macizo chileno. Cuáles son los posibles riesgos para las localidades de la Patagonia



La actividad geológica en la zona cordillerana vuelve a poner en alerta a las autoridades de Argentina y Chile. En las últimas horas, se detectó un incremento significativo en los parámetros de monitoreo del volcán Villarrica, uno de los macizos más activos de Sudamérica, ubicado en la región de la Araucanía. Esta situación encendió los protocolos de vigilancia en la provincia de Neuquén debido a la cercanía con ciudades turísticas como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Pese a que el epicentro de la actividad se encuentra íntegramente en territorio chileno, el aumento de la temperatura y la detección de señales sísmicas internas obligaron a los organismos de emergencia a intensificar el seguimiento. Los especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile confirmaron la presencia de material fundido en la profundidad del cráter, lo que genera un cambio visual notable respecto a meses anteriores, aunque por el momento se mantiene la estabilidad técnica del sistema.

Desde la provincia de Neuquén, la dirección de Defensa Civil sigue minuto a minuto los reportes técnicos para evaluar posibles impactos indirectos. Si bien la situación es de vigilancia, las autoridades buscan llevar tranquilidad a la población local, aclarando que los cambios registrados hasta ahora forman parte del comportamiento habitual de este tipo de volcanes de «conducto abierto», donde el magma suele quedar expuesto de forma periódica sin que esto signifique necesariamente una erupción inminente.

Carlos Cruz, director de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, ratificó que, aunque se observa un mayor dinamismo en el macizo, el nivel de alerta oficial no ha sufrido modificaciones hasta el momento. «Estamos siguiendo de cerca cualquier novedad para poder tomar rápidamente las medidas necesarias en caso de ser requerido», señaló el funcionario en diálogo con LM Neuquén. El monitoreo se realiza de forma coordinada con el Servicio Geológico Minero Argentino y las instituciones chilenas, asegurando un flujo de información constante y preciso.

La localidad de Junín de los Andes es el punto urbano más cercano al volcán, situándose a unos 100 kilómetros de distancia. Por esta razón, cualquier cambio en la dirección de los vientos o en la magnitud de la actividad es vital para prever la caída de ceniza volcánica, que es el principal riesgo potencial para el territorio argentino. No obstante, los expertos recalcan que, debido a la naturaleza efusiva y no explosiva del Villarrica, la mayor parte del material incandescente suele quedar contenido en las inmediaciones del cráter.

Entre los riesgos que se vigilan de cerca se encuentran la formación de lahares (flujos de barro volcánico) provocados por el posible derretimiento acelerado de nieve o hielo en la cumbre, y el descenso de materiales por los cauces de los ríos que nacen en la cordillera. Aunque estos fenómenos suelen afectar mayormente al flanco occidental (lado chileno), las autoridades argentinas mantienen activos los canales de comunicación con los municipios fronterizos para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad meteorológica o geológica.

Es fundamental recordar que el volcán Villarrica cuenta con un extenso historial de erupciones, siendo la última de gran magnitud en 2015. Por ello, la desgasificación constante y la incandescencia captada por los sensores satelitales son indicadores que no se pasan por alto. Mientras tanto, Defensa Civil recomienda a los vecinos y turistas informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar hacerse eco de rumores que circulan en redes sociales para no generar alarmas innecesarias en una región que convive diariamente con la majestuosidad y el riesgo de los gigantes andinos.