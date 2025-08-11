Alertan por fuertes lluvias para esta noche en la zona cordillerana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para la noche del lunes 11 de agosto. Se esperan lluvias intensas con acumulados que podrían alcanzar entre 50 y 90 milímetros.

El alerta tiene vigencia durante todo el día y hasta la madrugada del martes 12, lo que indica condiciones meteorológicas adversas que pueden afectar la región.

No se descartan precipitaciones en forma de nieve en las zonas altas del parque, lo que podría complicar la circulación en esas áreas.

En este marco, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población y evitar mayores inconvenientes: evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.