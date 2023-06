Alimentación consciente o mindful eating, el arte de comer pensando y sintiendo

>> La columna de la Nutri

Hoy en día andamos apurados, haciendo mil cosas a la vez y se nos pasan las cosas importantes, como tomarnos el tiempo para cocinar y para comer. Andamos tan apurados que a la hora de comer, se picotea algo, se pasa por el super y se compra lo que se hace más rápido o más de uno pasa de largo y se sienta a “comer” cuando llega a la casa, comiendo más de lo que hubiera comido si se tomaran 15 minutos para almorzar.

Lo que sucede con lo anterior es que se va perdiendo el acto de sentarnos a comer con el otro, de hacer de la comida un encuentro social, un momento de charla, de disfrute. Piensen que más de uno que está leyendo esta nota, seguramente cuando come esta con el celular o está pensando en que tiene que hacer después. Pero, sin darnos cuenta, esta manera rápida de comer, cocinar, y hacer cosas, nos lleva a estar estresados, cansados y mal comidos por no poder parar aunque sea unos minutos para brindarle energía a nuestro cuerpo para seguir funcionando.

El minfuleating o comer consciente hace alusión a comer pensando, sintiendo y sobre todo registrando el momento, conectándonos con lo que estamos haciendo para que de esta manera también nuestro cerebro tenga el tiempo necesario de recibir la señal de que comimos, porque si lo hacemos apurados o mientras estamos haciendo otra cosa, casi que no lo registramos y al rato se tiene hambre de nuevo.

Aplicar la técnica de comer consciente también nos permite llevar la atención plena a la alimentación para aprender a escuchar nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales (estamos llenos, tenemos más hambre, nos gusta, etc) y así poder alimentarnos de forma más saludable. También nos lleva a aplicar una mirada más amplia porque nos invita a preguntarnos de dónde vino la comida, cómo se preparó, y quién lo preparó; ayuda a registrar las señales internas y externas que afectan la cantidad que comemos pudiendo detectar si comemos porque tenemos hambre o porque nos está pasando algo y recurrimos a la comida como vía de escape o porque estamos aburridos, lleva a conectarnos con el momento y con lo que estamos haciendo.

Comer consciente lleva tiempo, es un comportamiento que requiere de ayuda y educación, porque debe ser aprendido y los resultados se ven con el tiempo, porque al ser consciente de lo que se come, se comienza a comer mejor, menos cantidad y sobre todo, se aprende a disfrutar de la comida y del acto de comer. Alimentarse con conciencia es saber que comes, porque comes, como y cuando comes y poder identificar cómo te sentís luego de comer.

Hay algunos tips sencillos para poder poner en práctica todo lo anterior:

Sentarnos a comer, no hacerlo parados o en un lugar incómodo que nos haga comer de forma rápida.

No usar celulares, computadoras o la tele, para evitar que nos distraigamos

Comer de forma lenta, masticando y saboreando bien los alimentos. Esto nos ayuda a comer menos cantidad.

No colocar más comida de lo que se va a comer en la mesa, mejor armar un plato para registrar la cantidad a comer.

Disfrutar de la comida, sintiendo el sabor, olor, textura que tienen los alimentos.

Pensar porque comemos, si es por hambre, por aburrimiento, estrés, tristeza. Esto nos permite conectarnos con nuestras emociones y detectar porque estamos comiendo.

Y vos ¿comes de forma consciente?

Por Karen Gili

Licenciada en Nutrición

MP 533