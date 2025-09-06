Allanamiento: el Municipio recuperó la sede vecinal del barrio Julio Obeid

Un amplio operativo policial, que incluyó un allanamiento que dejó un saldo de una persona detenida, permitió al Municipio recuperar la sede vecinal del barrio Julio Obeid para restaurarla y volver a ponerla a disposición de la comunidad.

El operativo, a pedido del fiscal jefe, Gastón Ávila, incluyó varios allanamientos simultáneos en la zona con la participación de grupos especiales de la Policía de la provincia de Neuquén, en el marco de una investigación tanto por esta usurpación como por delitos diversos.

El despliegue incluyó el acompañamiento policial de personal especializado y jefes que dependen de la Dirección de Seguridad Interior de Junín de los Andes; Comando Radioeléctrico, Comisaría 23; Comisaría 43, Comisaría del Menor y la Mujer y otras áreas de seguridad.

Por el Municipio, participaron personal y funcionarios de las áreas de Desarrollo Humano, Seguridad Ciudadana, Juntas Vecinales y Prensa y Comunicación. El intendente, Carlos Saloniti, estuvo permanentemente informado de las diligencias del procedimiento que permitió recuperar este espacio comunitario.

La sede vecinal había sido usurpada en 2024. La primera denuncia en sede policial formulada por el Municipio fue en agosto de ese año y desde entonces se tramitaron varias instancias e intervenciones, que concluyeron en esta medida de allanamiento y la detención de los usurpadores.

Al momento de la recuperación, concretada este sábado por la mañana, la sede vecinal presentaba roturas de puertas y ventanas, faltante de electrodomésticos y suciedad y desorden.

A partir de esta recuperación, la sede vecinal será progresivamente restaurada para que vuelva a ser un espacio comunitario al servicio de las vecinas y vecinos que habitan este sector de la ciudad.