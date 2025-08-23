Reprograman la conferencia de Gastón Pauls sobre prevención de consumos

La conferencia “Hablemos. Charla de Prevención de Adicciones”, prevista para este viernes, se reprogramó para mañana sábado 23 a las 20 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad capital.



El reconocido actor y activista brindará charlas en la ciudad capital, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La propuesta invita a jóvenes a reflexionar e informarse en el abordaje sobre los consumos problemáticos.

La conferencia “Hablemos. Charla de Prevención de Adicciones”, a cargo del actor y conferencista Gastón Pauls prevista para este viernes, se reprogramó para mañana sábado 23 a las 20 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de la ciudad capital. Se trata de una iniciativa del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad.



Será la primera de tres presentaciones que realizará en la provincia: luego de Neuquén capital, en San Martín de los Andes se presentará el 27 de agosto a las 18.30 en el polideportivo de Chacra 2 “Javier Carriqueo”*. Y en Junín de los Andes se desarrollará el 28 de agosto en el gimnasio IMA (Laura Vicuña 480) a las 10. En cada uno de los encuentros, la entrada será libre y gratuita. Cuentan además con el acompañamiento de los municipios locales.



La propuesta está enmarcada en las actividades que realiza de manera permanente la subsecretaría de Juventudes en materia de prevención de situaciones complejas ligadas a los consumos problemáticos (como suicidios y violencias autoinflingidas), y en la promoción de la salud integral de jóvenes.

La charla es una de las iniciativas que ejecuta la ONG Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA), liderada por Pauls desde el año 2004. El organismo se presenta como un espacio de inclusión de todo el tejido social expuesto al consumo; desarrolla contenidos sobre prevención a partir del posicionamiento de estos tópicos en la agenda pública, y brinda contención a partir de propuestas artísticas.