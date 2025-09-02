Allanamientos positivos: recuperan elementos robados y detienen a una persona

El procedimiento realizado en San Martín de los Andes el día de ayer, permitió recuperar elementos robados en distintos hechos delictivos.

Personal de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur llevó adelante un allanamiento en el barrio Cantera que permitió recuperar diversos elementos sustraídos en recientes hechos delictivos y la detención de un hombre vinculado a la causa.

El procedimiento se realizó en la jornada de ayer, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron observaciones, seguimientos y registros fílmicos. La diligencia estuvo vinculada a dos denuncias radicadas en Comisaría 23°, con intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial.

El operativo se concretó alrededor de las 17:15 horas en un domicilio del barrio Cantera, donde los uniformados hallaron varios elementos de interés para la investigación, entre ellos bolsos, cargadores, auriculares y un parlante portátil, además de una chimenea metálica. Todo lo secuestrado fue resguardado bajo cadena de custodia.

Como resultado de las actuaciones, un hombre mayor de edad fue aprehendido y notificado de una causa judicial por encubrimiento, por disposición de la Fiscalía local. El mismo fue trasladado al hospital para los exámenes médicos de rigor y posteriormente a sede policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar del personal interviniente, que permitió esclarecer en parte los robos ocurridos en el barrio Cantera y devolver tranquilidad a los vecinos de la zona.