Alumnas y alumnos del CPEM 13 turno vespertino instan a las autoridades para que reabran el CDI

El estudiantado indicó que son varias las alumnas que dejaron sus estudios, ante la falta de apertura del espacio del CDI «Newen Antug» que funciona hace 14 años y contenía a los niños y niñas, para que sus madres cursen sus estudios. Otros vespertinos de la ciudad ya están implementando las guarderías.

En diálogo con Lacar Digital, una mamá estudiante del Cpem 13 indicó «mañana nos auto convocamos para presentarnos en Distrito de Educación. Hace 14 años que la guardería funciona y por dos firmas que no se hacen, aún no está habilitado el espacio y los pequeños no puede asistir por un tema de seguro. Una de mis compañeras está por terminar sus estudios y está perdiendo cursadas y presencialidad porque no tiene con quien dejar a su hijo. Es muy triste que por dos firmas, algo netamente burocrático, sean muchas y muchos compañeros que no puedan continuar con sus estudios. El espacio está, las educadoras están, solo faltan esas dos firmas» indicó a este diario.