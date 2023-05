Ampliación del ejido municipal: buscan incorporar 22 mil hectáreas a la administración municipal

>> Locales, Política, Sociedad

El proyecto de ampliación de la administración jurídica territorial de San Martín de los Andes ya fue aprobado en el Concejo Deliberante y está para su tratamiento en la legislatura del Neuquén desde el 2022, el objetivo es incorporar territorios que hoy no tributan a San Martín de los Andes e impide regular su desarrollo urbano.

El proyecto de ampliación de ejido ya está aprobado en el Concejo Deliberante y está para su tratamiento en la Legislatura del Neuquén, en diálogo con Lacar Digital, el Concejal Santiago Fernández explicó de qué se trata el proyecto «es un proyecto por el cual lo que se plantea es que, la administración jurídica territorial que tiene la Municipalidad de San Martín de los Andes pasaría de unas 14.000 hectáreas que tiene actualmente, a unas 22.000 hectáreas más, o sea que casi triplicaría el territorio que administra el municipio, con el objetivo de incorporar dentro de ese territorio administrado por la Municipalidad de San Martín de los Andes un montón de territorio, a un montón de tierra que hoy tiene desarrollo urbano fuera de San Martín de los Andes y no tributa a San Martín de los Andes, por ende la ciudad no puede regular su desarrollo, entonces ese proyecto fue presentado en el año 2021, finalmente se aprobó el año pasado, en el 2022 y fue girado a la legislatura» indicó el concejal.

Debe tratarse en la Legislatura, porque ese territorio es administrado por la provincia de Neuquén que es la que tiene que ceder, expresó Fernández «entregarle a San Martín de los Andes, la administración de ese espacio territorial que hoy, como está fuera del ejido municipal, lo administra el gobierno de la provincia de Neuquén. Entonces lo que pide San Martín es pasar a ser San Martín de los Andes el administrador de ese territorio que está hoy contiguo al ejido municipal» y agregó «esto tiene diversos beneficios, hoy viven fuera del ejido municipal en este territorio y nosotros pretendemos incluir 8.000 personas. Esas 8.000 personas que viven fuera del perímetro del ejido municipal no tributan, no pagan sus impuestos al municipio, pero viven de San Martín, usan los servicios de San Martín. Por otro lado, estas 22.000 hectáreas, digamos, potenciales a ser incorporadas al ejido municipal, tienen perspectiva. Mirá, de esas 22.000 hectáreas, solamente el 5% hoy está urbanizada. O sea, el 95% no está urbanizado. Pero ese 95% tiene perspectiva cierta de ser urbanizada. Cada vez que se urbaniza un barrio en San Martín de los Andes, el municipio de San Martín de los Andes se queda, para beneficio de la comunidad, con el 15% de esa tierra, para distintas cosas, para infraestructura pública o para espacios verdes. Nosotros, además de que el Estado Municipal podría quedarse en el proceso de urbanización del 95% de esa tierra, con ese 15% destinado a infraestructura pública o a espacios verdes, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza que es complementario que plantea que del total de la tierra que ceden los propietarios de la tierra en los momentos de hacer barrios se destina un 5% al banco de tierras municipal» indicó el concejal.

¿Qué es el banco de tierras municipal?

Es la suma de toda la tierra municipal que el Estado municipal puede destinar al desarrollo de viviendas, remarcó Santiago Fernández «nosotros tenemos en San Martín un problema muy grave con el acceso a la vivienda. Tenemos básicamente un problema con la posibilidad de disponer de tierra para el desarrollo de vivienda. Entonces si nosotros a cada proceso de urbanización generamos que el Estado municipal se quede con el 5% destinado a nutrir un banco de tierras municipal con el desarrollo de todas esas hectáreas que tienen potencial urbanizable, San Martín de los Andes como municipio se podría hacer de muchísima tierra destinada al desarrollo de viviendas. Entonces, no solo tienen múltiples beneficios, que todas las familias y viviendas que existen hoy fuera del Ejido Municipal, pero que usan San Martín de los Andes, paguen los impuestos y ayuden a sostener San Martín de los Andes. Y que en el proceso de urbanización, la ciudad pueda incorporar una cantidad de tierra necesaria para atender el problema de viviendas. Por otro lado, para que San Martín de los Andes intervenga también en qué tipo de desarrollo tiene que darse en esas tierras. Porque por ahí podría suceder que el gobierno de la provincia, que hoy tiene la administración jurídica de esos espacios territoriales, permita construir edificios de 20 pisos. Estoy inventando. Y nos cambiaría nuestra ciudad empezar a tener un edificio de 20 pisos. Bueno, por eso es importante que San Martín de los Andes defina qué es lo que tiene que pasar en el territorio contiguo a lo que hoy es la ciudad, incorporarlo a la ciudad y que lo rija al desarrollo de ese territorio los criterios de desarrollo que nosotros entendemos que tiene que darse.La municipalidad también se puede quedar con la tierra necesaria para poder construir esas cosas. Para que en todos los lugares haya canchita de fútbol, una salita de atención primaria de la salud. Y todo eso necesita tierra y viviendas. Entonces para eso es necesario que el municipio regule el desarrollo de esa tierra» expresó.

En cuanto a los vecinos que se incorporarían a tributar al municipio, el concejal manifestó «los vecinos, algunos, se han manifestado en desacuerdo, no quieren. No quieren ser parte del pueblo. No es que no quieren ser parte del pueblo, lo que no quieren muchas veces es pagar los impuestos. Esos vecinos dicen que los servicios que ellos tienen no fueron provistos por el municipio sino que fueron gestionados a pulmón por cada uno de ellos, en síntesis lo que explican es que todos los loteos en San Martín de los Andes, todos los barrios en San Martín de los Andes, deben lotearse con los servicios incluídos. Hay una ordenanza en San Martín de los Andes que es de 1974 que establece que los loteadores van a poder lotear esos barrios con los servicios ya puestos. Entonces es cierto también para el caso de San Martín, es que los dueños de la tierra fueron los que desarrollaron los servicios. Lo que dicen muchos de los que viven fuera de Ejido municipal, que no fue el municipio de San Martín el que proveyó esos servicios. Es parcialmente cierto y parcialmente incierto» indicó.

En cuanto a la negativa de tributar para el municipio, el concejal indicó que el debate se dió en la audiencia pública «ellos sienten que los servicios son de ellos y está bien. La luz sale de la tierra. Claro, el problema es lo que yo les he dicho, sobre todo cuando hubo audiencia pública por este tema, que en realidad existe en San Martín de los Andes servicios para que ellos se conecten, es decir, existe la luz en San Martín de los Andes para que ellos tengan luz, existe el gas en San Martín de los Andes para que ellos tengan gas, porque lo gestionó San Martín de los Andes. Nunca hubiesen tenido en ninguno de esos barrios los servicios si no hubiese existido San Martín de los Andes que fue el impulsor de la llegada de esos servicios. El gas llegó a San Martín de los Andes con la inversión para un gasoducto porque existía San Martín de los Andes y eso le permite a todos los barrios de afuera elegidos conectarse al gas. Lo mismo con la luz y lo mismo con todos los servicios. Pero los servicios que presta el municipio no es solamente eso, ni siquiera el alumbrado, ni el tratamiento de la basura, ni la limpieza de las calles. Es el conjunto el mantenimiento del funcionamiento de la ciudad, que es mucho más que aquello que a vos te brinda como servicio el municipio en la puerta de tu casa. Es decir, a vos en tu casa te juntan la basura y cada tanto pasa la máquina, arregla la calle y está iluminada la plaza y la calle está iluminada. Esos son servicios que paga el municipio. Pero hay más servicios. Vos cuando venís al centro, andás por las calles del centro, ¿quién mantiene las calles del centro? También la mantiene el municipio. Vos venís a la plaza, ¿quién mantiene la plaza? Bueno, ahora está todo limpio, son los barredores que paga el municipio. Bueno, pero es para todo. Uno contribuye, uno paga impuestos, no para solo lo que me hacen a mí en la puerta de mi casa. Para todo esa gente en la puerta de su casa, el municipio no hace nada porque está fuera de ejido, pero cuando ellos vienen a la ciudad, usan la ciudad, usan todos los servicios de la ciudad Eso es lo que también tienen que tributar esos vecinos. Y eso hay que darle a entender a ellos, si, los que no están de acuerdo. Lo que pasa es que la gente, digamos, naturalmente no es muy, digamos… No le gusta mucho pagar impuestos. Nadie quiere pagar más impuestos. Mientras menos pague mejor. Bueno, pero el punto es que es necesario, tiene que ser igualitario para todos. Claro. Vos pagás impuestos porque está dentro ejido, ellos porque están en una línea, los separa de tu barrio, unos pinares y no pagan pero viven en la misma ciudad. Es injusto para todos los vecinos. Es injusto, mira San Martín de los Andes se llena de turismo y en esos lugares se desarrolla el turismo porque en esos barrios que están fuera del ejido viven del turismo. Sí, hay cabañas. Por eso. ¿Por qué? Porque los sanmartinenses tenemos dos plantas de tratamiento de fuentes cloacales que permiten que tengamos limpio el lago. Si nosotros, los sanmartinenses, no pagáramos las plantas de tratamiento y el servicio caro que pagamos de agua y saneamiento en San Martín de los Andes, no tendríamos el lago limpio para que se bañen los turistas. Si nosotros tuviésemos ese lago contaminado, no vendrían ni la mitad de los turistas porque nadie viene a un lugar donde está contaminado. Ahora, ¿quién lo sostiene? Vos, yo, los que pagamos el agua y las cloacas de la cooperativa de agua. Pero ellos no lo pagan. Pero ellos viven del turismo que les garantizamos, entre otros, nosotros con el cuidado del lago y de los ríos. Y una fortuna cobran los departamentos ahí, yo estuve averiguando, pero otra cosa por ejemplo, no pagan la contribución al ensatur, que es el ente San Martínense de Turismo que se supone que lo que tiene que hacer es promocionar turísticamente al pueblo ¿Quiénes lo pagan? Los comercios de San Martín. Ellos desarrollan actividades comerciales y no pagan en Ensatur, pero el Ensatur es el que hace que vengan más turistas, que a ellos los beneficie Porque no es que tienen un mercado ahí en el barrio cerrado van a comprar a… Capaz que van a mi barrio y no me doy cuenta que compran ahí pero uno se da cuenta porque no tienen un cartel soy del golf nadie anda con una patente que dice yo soy de tal barrio» expresó Santiago Fernández.

En conclusión, el proyecto es claro «San Martín de los Andes tiene que hacerse cargo de administrar el desarrollo de todo el territorio. Porque lo que pasa incluso, por ejemplo, no sé, lo que pasa aguas arriba, el faldeo del Chapelco, toda la contaminación de los ríos, todo viene aguas abajo a San Martín de los Andes. Entonces nosotros tenemos que intervenir en el desarrollo de esa zona para decir qué es lo que se puede hacer y cómo se tiene que hacer para garantizar el funcionamiento de la ciudad» finalizó el concejal.