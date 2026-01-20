Amplían la atención hasta las 20 en el centro de salud de Chacra 30

La estrategia busca optimizar los recursos humanos existentes para cubrir las necesidades del barrio de manera más eficiente.



A partir del primero de febrero, el Centro de Salud de Chacra 30 de San Martín de los Andes implementará una nueva modalidad de atención para mejorar la accesibilidad de los vecinos. El objetivo es ofrecer una franja horaria más amplia, permitiendo que la comunidad cuente con servicios de salud de 8.00 a 20.00 en días específicos.

La ampliación se realizará de manera escalonada durante el mes de febrero para organizar el desdoblamiento del equipo profesional:

Primera quincena de febrero: El horario extendido (8 a 20) funcionará dos días a la semana.

Segunda quincena de febrero: Se sumará una jornada más, alcanzando los tres días semanales con atención hasta la

noche.



El resto de los días funcionará en el horario habitual de 8 a 16.



Una de las novedades más importantes es la planificación del tercer día de extensión, sumando más personal para reforzar la atención en momentos de alta demanda para las familias de la zona.

Esta estrategia busca optimizar los recursos humanos existentes para cubrir las necesidades del barrio de manera más eficiente.

Esta estrategia se presentó como proyecto el año pasado en el Concejo Deliberante y desde entonces se viene trabajando para mejorar la accesibilidad de la comunidad.

Ambulancia

En paralelo, el Hospital local y el SIEN incorporaron una ambulancia Clase A para cubrir la demanda de Chacra 30 y la Ruta Nacional 40. Este avance es significativo: a diferencia de la unidad anterior (Clase B) que solo contaba con chofer y enfermero, la nueva unidad está equipada para traslados de alta complejidad y cuenta con médico a bordo.

Para optimizar la respuesta, la ambulancia permanece apostada en la zona del puesto de la Policía caminera, una ubicación estratégica que permite estar a una distancia equidistante de todos los sectores que la demandan, ganando así tiempo vital y mayor eficiencia ante cualquier emergencia.