Andrade: «El intendente se hizo presente en la asamblea y fue un todo no puedo, no puedo»

>> Locales

«El reclamo viene a colación de la mesa paritaria, que no hemos avanzado nada, lo que acordamos la semana pasada en el tema del salario» dijo Andrade a Lacar Digital en la puerta del municipio ayer . Según indicó este miércoles se hará una asamblea para decidir si profundizan las mediadas.

Segundo Andrade habló con este diario y aseguró que la situación es compleja. «Si bien nos deben 3 IPC, que no han cumplido, ni siquiera eso nos han contestado porque dependen de provincia. Segundo abren una paritaria propia para incrementar algo al salario, no traen respuesta ni algo para discutir. Con el agravante que con esa misma acta que se firmò para discutir el salario y la paritaria firman tambien un acta con el tema de la ropa que no se cumplió. Esos $3000 que tenían que pagar el día 28, mas allá que eso se pagó dos o tres días después. No cumplieron la forma» indicó a este diario Segundo Andrade de ATE.

«Vemos que tampoco van a cumplir, que también firmaron el pago en tiempo y forma que también depende de Provincia, hoy estarían cobrando después del 10 los compañeros según cronograma. Después por todo lo que está pasando internamente este municipio, porque en realidad es el único municipio que está trabajando al 100% sin el protocolo de la pandemia. Vos veras las oficinas como estamos» indicó.

«Hace tres meses que piden cuarto intermedio a ver como hacen, que les dice provincia. Somos un montón. Eso por un lado, y por otro lado hicimos una asamblea para informar, lo fuimos a ver por la mesa, estaban dando vueltas y fuimos a buscar al intendente. El Intendente se hizo presente en la asamblea y fue todo un no puedo, no puedo y dependo de provincia, entonces le dijimos si va a ser así nosotros no podemos seguir a la deriva. Acá hay gente que no tuvo una inyección al básico del salario desde hace 4 meses aún firmando un compromiso, entonces queda claro que es una mentira el compromiso de la paritaria porque si estas esperando que te dice el Gobernador estamos en lo mismo» agregó.

«Quedó que iba a dar una respuesta en el transcurso de la mañana, de no haber nada se hará una asamblea y se profundizará o no la medida de fuerza » finalizó.