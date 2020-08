Andrea Acuña: Brigadista y enfermera, lucha mano a mano contra el fuego en el Delta de Entre Ríos

>> Locales, Nacionales

Los focos no dan tregua en las islas del Delta de Entre Ríos, en Alvear, provincia de Santa Fé se reagrupan combatientes de todo el país para lograr detener las llamas y así poder salvar algo de la flora y fauna que queda del lugar. Andrea Acuña pertenece a los combatientes que envió el ICE Lanín para sumarse a un grupo de brigadistas de toda la Argentina. Su vocación y su profesionalismo la colocaron en la línea de combate del fuego y a pesar de las largas jornadas y de extrañar a su hijo y familia, dice estar muy orgullosa de lo que ha elegido. Enfermera profesional y combatiente de incendios forestales es un poco de todo lo que Andrea ha dedicado de su vida a esta pasión.

Por estos días la noticia en números indicaba que los brigadistas de diferentes partes del país llegaban a Santa Fe para combatir los focos que se desataron en distintos puntos del Delta del Paraná. Lacar Digital se comunicó con Andrea Acuña, única mujer que viajó desde San Martín de los Andes, quien gentilmente accedió a contarnos un poco mas de su historia de alrededor de 15 años en el ICE de San Martín de los Andes.

«Cuando me convocaron tenía muchas ganas de venir, tengo un hijo de seis años, mi mamá y su papá lo cuidan, sin el apoyo de ellos no me iba a poder venir tranquila, estoy atenta todo el tiempo, acá tenemos wifi y puedo hablar todos los días con el así que estoy mas tranquila. Estoy muy agradecida de este apoyo porque sino no podríamos hacer esto ninguno de nosotros. Tenemos la gran buena fortuna de que nos apoyan de alguna u otra manera. Nos dan la posibilidad de llevar adelante esta vocación que queremos mucho todos los que estamos acá. Es lo que elegí, voy a seguir profesionalizandome y aportando mi granito de arena. No me arrepiento de ser combatiente de incendios forestales y trabajar en emergencias, creo que se conjugan muy bien y me siento muy bien al respecto» dice Andrea en un tono un tanto cansado luego de mas de 6 horas de lucha permanente con el fuego.

Junto a un equipo conformado por integrantes de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé: Cifuentes Sergio, Aquito Luis, Saavedra Lucas, Ayoso Maximiliano, Quinillán Mariano, Rodríguez Jonatan, Pacheco Gustavo, Rodríguez José y Vázquez Carlos, Andrea fue convocada para esta tarea por su experiencia y su permanente capacitación.