Anuncian el cronograma de inscripción para ingresantes a Salas de Nivel Inicial

Las vacantes son para bebés, niños y niñas de uno a cuatro años. Las fechas y modalidades para matricularse varían entre la forma online y presencial; el 3 de noviembre comienza el calendario para salas de 4, que será virtual.



La dirección de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) dio a conocer el cronograma y la modalidad implementada para realizar la inscripción de bebés, niños y niñas para las salas desde uno hasta los cuatro años, en las diferentes modalidades con las que el nivel cuenta para el período escolar 2026.

En el caso de las salas de 4 años, la matriculación de ingresantes será del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, de manera virtual por medio del portal https://inscripciones.neuquen.edu.ar. Las vacantes se abren para Jardines de infantes, Escuelas Infantiles (EI) y salas en Escuelas Primarias.

Para las salas de 3 años las inscripciones serán de forma presencial los días 10 y 11 de noviembre en los establecimientos que cuenten con vacantes. Esa información podrá consultarse en cada institución.

Para salas de 2 años el registro se hará de manera presencial en las Escuelas Infantiles el miércoles 12 de noviembre. Desde el nivel brindaron el listado de las escuelas que cuentan con estas salas por localidad.

En Senillosa N° 56 y 45; Centenario N° 84; Neuquén capital N° 17, 6, 10, 61, 77, 49, 28, 58, 76; Piedra del Águila N° 34; Villa el Chocón N° 74; Villa la Angostura N° 82, 26 y 57; Junín de los Andes N° 55 y 11; San Martín de los Andes N° 53, 24 y 43; Villa Pehuenia N° 86; Buta Ranquil N° 51, Las Ovejas N° 54, Andacollo N° 40; Chos Malal 48 y 16; Picún Leufú N° 38; Plottier N° 73 y 18; Aluminé N° 20; Cutral Có N° 5, 7, 35 y 89; y Plaza Huincul N° 3 y 93.

En cuanto a las salas de un año, se informó que -de acuerdo con lo pautado en el Calendario Escolar Situado (CES)- el proceso de matriculación se realizará en febrero y las vacantes estarán sujetas al relevamiento que realizarán desde el nivel en las Escuelas Infantiles. No obstante, informaron que cuentan con estas Salas para 1 año las escuelas N° 17, 34, 74, 82, 56, 55, 11, 57, 86, 84, 20 y 6.

Para realizar consultas, las familias pueden comunicarse vía whatsapp al 2994702816, de lunes a viernes entre las 8 y las 15 horas.