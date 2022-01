Apaolaza: «esperamos que esta temporada sea la mejor de los últimos 7 años y vamos apuntado a eso»

>> Turismo

En un mano a mano con Lacar Digital, el Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza remarcó que la activación turística reactivó el trabajo en distintas áreas de nuestra ciudad, aplacando un poco el desánimo de temporadas anteriores por efecto de la pandemia.

Luego de dos temporadas turísticas difíciles a nivel nacional, San Martín de los Andes no fue la excepción. Comerciantes, hoteleros y gastronómicos vivieron las temporadas más difíciles de los últimos años, lo que provocó desazón, angustia e incertidumbre a todo el motor turístico de nuestra ciudad y el trabajo que trae consigo.

Hoy los números de ocupación, traen alivio y esperanza para cubrir las deudas que dejó al sector turístico, la pandemia y sus restricciones.

El Secretario de Turismo Alejandro Apaolaza indicó que estamos viviendo la mejor temporada de los últimos 7 años «esperamos que ésta sea la mejor temporada, ya que eso es lo que nos están indicando los números. Más allá de los números, lo que nos pone muy contentos es la reactivación del trabajo que trae el turismo a San Martín de los Andes y estamos trabajando para eso con el sector privado» Indicó el Secretario.

«Hay entre unos 10 mil a 12 mil turistas diarios»

Según los estimativos de los establecimientos habilitados y no habilitados Apaolaza expresó «tendremos bien esos números cuando estén los resultados de las encuestas de habilitación turísticas pero entre habilitados y no habilitados estamos entre unas 10 mil y 12 mil personas» y agregó «el sector gastronómico y hotelero tiene una buena mirada de esta temporada, al principio hubo algunos inconvenientes con el tema de os aislados por covid y se ha ido normalizando de a poco» Indicó Apaolaza.

El plantel de River Plate nos pone en el ojo del mundo

Por segunda vez River eligió nuestra ciudad para hacer la pretemporada, lo que pone a nuestra ciudad en los ojos del mundo «es un placer y reconocimiento que nos vuelvan a elegir.Nos llena de orgullo que vuelvan a nuestra ciudad, en esta oportunidad hicieron actividades con rafting, trekking, han tenido intercambio con prestadores turísticos» y agregó «además nos da una pantalla a nivel mundial que nos permite también ponernos en el ojo de otros planteles» expresó el Secretario de Turismo.

Lo que queda para la temporada

Con números positivos en cuanto a la ocupación en los meses de febrero y marzo Apaolaza expresó «enero y febrero con ocupación plena, en marzo con los feriados y la vuelta del motocross en Villa La Angostura, con actividades que hay en la localidad para turistas y residentes y en abril con Semana Santa y el Patagonia Run vamos a tener un flujo continúo de visitantes y desde esta secretaria trabajamos en conjunto y apoyamos estos eventos como los que vienen entre ellos la carrera nocturna Night Run organizada por ProBox, vamos a apoyar los eventos del 3, 4 y 5 en el marco del aniversario de nuestra ciudad y estamos trabajando con propuestas gastronómicas y turísticas que ya estaremos anunciado» indicó el Secretario.

Estafas en alquileres turísticos

Como todas las temporadas, ésta no es la excepción, turistas de todo el país continúan siendo estafados a través de las redes sociales, en los alquileres turísticos «nosotros hacemos campañas con el ministerio de la provincia, la Asociación Hotelera y Gastronómica, desde el Ensatur a través de comunicaciones, tratamos de que la gente se informe de los medios oficiales para que la gente se informe de los medios habilitados para realizar estas consultas y evitar estafas, porque está pasando de que escuchamos de estafas de establecimientos que no existen, a veces por una conveniencia económica y ven buenos precios en facebook quieren cuidar el bolsillo, obviamente y llegan y se dan cuenta que estos alquileres no existen. No siempre tienen en cuenta la modalidad que les piden para hacer la reserva, cuando te piden la reserva por Western Union o Pago Fácil hay que desconfiar, ya que son los medios que utilizan generalmente para realizar las estafas» y agregó «hay que entrar a las páginas oficiales de turismo que es donde están los datos de contacto de los alojamiento, porque se da también que usan imágenes de los establecimientos, le cambian los datos de contacto y generan un facebook, donde interactúan desde esa red social para cometer las estafas. Lo que siempre sugerimos es siempre chequear la información en medios oficiales o ingresar a nuestra página web www.sanmartindelosandes.gov.ar y no confiarse mucho en las reservas que se hacen por redes sociales o personas que se hacen pasar por agentes de viajes» remarcó Apaolaza.

Para finalizar, Apaolaza repasó el trabajo que se hizo, se hace y se realizará a futuro desde la Secretaría de Turismo «desde esta Secretaría venimos trabajando desde la gestión anterior, lo que nos permite seguir trabajando lineamientos específicos con el sector privado, haciendo un turismo sustentable, sostenible y económico para generar empleo durante todo el año. Estamos en un punto de inflexión en el cual tenemos que replantearnos y planificar a futuro, porque vamos a seguir con un crecimiento de visitantes, por lo que desde el municipio se está trabajando el tema del tránsito, de ecología, el tema de la planta de tratamiento, el tema de los residuos, se aborda desde una manera integral desde el Cope, desde el municipio y todas las áreas, porque somos una ciudad turística y tenemos que trabajar en esa sintonía. Nosotros vamos a hacer una apuesta muy fuerte, para trabajar en la calidad de la prestación de servicios turísticos y mantener la calidad de los mismos, vamos a seguir con fuertes campañas del cuidado del peatón, de la basura, de los incendios forestales y lograr ser un destino amigable y que se pueda disfrutar» finalizó Alejandro Apaolaza