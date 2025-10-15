LocalesPoliciales

Apareció sin vida, el vecino que era intensamente buscado en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hallazgo se dio pasadas las 13.30 de este miércoles en cercanías de un arroyo entre el barrio Vega Maipú y la subida Los Pinos que conecta al barrio Chacra 30.

Según se supo extraoficialmente, vecinos, amigos y familiares habrían salido en búsqueda de la persona desaparecida. Una persona que bordeaba el arroyo, se encontró con el cuerpo y dio aviso de forma inmediata a la policía.

Minutos más tarde, personal policial de la Comisaría 43, confirmó el hallazgo del cuerpo y convocó al personal de Criminalística, que aún trabajan en el lugar.

Foto: Federico Soto para Lacar Digital

Hasta el momento, no se tienen indicios de los hechos que llevaron al deceso de la persona que era intensamente buscada.

Noticia en desarrollo.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Una mujer sin vida fue hallada en Neuquén capital y se investiga si se trata de Azul Semeñenko
Artículo siguiente
Infragantis: ladrones descartaron lo robado, se tiraron al arroyo para huir pero fueron atrapados

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Atrapan a ladrón robando bebidas alcohólicas en un comercio

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho se registró cerca de las 20 horas...

Infragantis: ladrones descartaron lo robado, se tiraron al arroyo para huir pero fueron atrapados

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en...

Una mujer sin vida fue hallada en Neuquén capital y se investiga si se trata de Azul Semeñenko

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este martes por la tarde fue hallado el cuerpo...

Alerta Preventiva Amarilla por lluvias y vientos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El alerta emitido, anuncia lluvias de variada intensidad, con...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina