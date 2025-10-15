Apareció sin vida, el vecino que era intensamente buscado en San Martín de los Andes

El hallazgo se dio pasadas las 13.30 de este miércoles en cercanías de un arroyo entre el barrio Vega Maipú y la subida Los Pinos que conecta al barrio Chacra 30.

Según se supo extraoficialmente, vecinos, amigos y familiares habrían salido en búsqueda de la persona desaparecida. Una persona que bordeaba el arroyo, se encontró con el cuerpo y dio aviso de forma inmediata a la policía.

Minutos más tarde, personal policial de la Comisaría 43, confirmó el hallazgo del cuerpo y convocó al personal de Criminalística, que aún trabajan en el lugar.

Foto: Federico Soto para Lacar Digital

Hasta el momento, no se tienen indicios de los hechos que llevaron al deceso de la persona que era intensamente buscada.

Noticia en desarrollo.