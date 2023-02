Apertura de sesiones legislativas 2023: discurso del intendente Carlos Saloniti

>> Locales, Política

El intendente Carlos Saloniti encabezó este jueves la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante para el período 2023.

Durante el acto, desarrollado en instalaciones del CD, el jefe Comunal pronunció el habitual discurso inaugural, en el que se destacaron las obras y trabajos realizados en el último año, así como los proyectados para los próximos meses.

Saloniti reiteró la importancia de la tracción conjunta entre Nación, Provincia y Municipio, así como entre los sectores público y privado, para la concreción de objetivos que acompañen el crecimiento continuo de nuestra ciudad. En este sentido destacó su “compromiso, trabajo y responsabilidad absoluta por seguir haciendo de San Martín de los Andes, cada día, una ciudad mejor”.

En cuanto a las obras proyectadas para este año mencionó, entre otras, el anhelado salón de actividad física (SAF) para Cordones del Chapelco; y la travesía urbana en el acceso a la ciudad, sobre la Ruta Nacional 40, que incluirá rotondas y colectoras, para la que recientemente se firmó el acta compromiso por $428 millones de pesos, a la espera de aprobación por parte de Vialidad Nacional.

También destacó que se trabajará, en el marco del programa “Mi Plaza, Mi Barrio”, en la puesta en valor otras 4 plazas de diferentes barrios de la ciudad: Juan Carlos Fontanive de Chacra IV; Jardín y Colibrí del Arenal, Plaza La Paz de Chacra 30.

El Intendente también hizo hincapié en el gran trabajo que se realiza actualmente en la puesta en valor del Teatro San José, emblemático espacio de nuestra ciudad que es protagonista de una renovación en el marco de sus 100 años de historia.

Además, señaló que ya se avanza en la continuación de la Obra del Parque Lineal Pocahullo, en su 2da etapa, con financiamiento de la UPEFE, detallando que se finalizarán los sectores que se encuentran desde el puente de Coronel Díaz hasta el Puente Elordi, con el Skate Park, la Plaza de la Memoria y la Plaza Güemes como nodos fundamentales del trabajo. Se finalizarán en este plazo las sendas principales y secundarias en toda la extensión, por ambas márgenes. Además, todo el sector contará con iluminación LED de última tecnología.

Por otra parte, mencionó: “En tres años de gestión hemos hecho dos canchas de césped sintético, en El Arenal y en Chacra 2”, y anticipó: “Tenemos previsto iluminarlas en este año”. Además, destacó que durante 2022 se comenzó la construcción de los vestuarios y sanitarios de la cancha de fútbol Elías Sapag”.

También rememoró el gran trabajo de recambio de luminarias por tecnología LED que fue concretado en la localidad junto al EPEN, siempre con la premisa de potenciar la sustentabilidad, el ahorro y la eficiencia energética.

Reiteró que se trabaja en el proyecto de recuperación y restauración de la usina hidroeléctrica del arroyo Calbuco y anunció que el 4 y 5 de marzo nuestra ciudad será sede de la V asamblea nacional de intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

En esta misma línea señaló que, en el marco del compromiso con el cuidado del medio ambiente, durante el 2022 se adquirió a “TITA”, la primera camioneta eléctrica que se abocará a la recolección de los EcoPuntos de separación diferenciada instalados en Los Radales, Kumelkayén, La Cascada y la terminal de Ómnibus, anticipando que, durante el mes de febrero, se inaugurará uno nuevo en Cordones de Chapelco, con la participación de la Legislatura y el IJAN, en el marco del programa “Separa Porque Sirve”.

Sobre la nueva Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, Saloniti señaló que, tras el llamado a licitación, se están evaluando los oferentes por parte del Ministerio del Interior.

“Hemos comprado muchos vehículos municipales en esta gestión. Solo en el 2022 se realizó la compra de una máquina Retro Pala Bob Cat y una motoniveladora Jhon Dhere 670 con recursos propios. También se hicieron convenios con Nipon Car por tres camionetas Toyota 4×4, una para Deportes, otra para Hidráulica y otra para Planificación”, destacó y completó: “Para el 2023 proyectamos comprar dos camionetas, dos camiones y una mini cargadora, para seguir fortaleciendo el parque automotor municipal”.

El Jefe Comunal también mencionó el avance el destacamento de tránsito que se construye, junto a CORFONE, en Chacra 32, así como el trabajo de pavimento que se realiza sobre Avenida Los Lagos con trabajadores y trabajadoras municipales.

“Tenemos una ciudad que tiene los atributos para salir adelante”, concluyó Saloniti: “Es enorme el desafío que tenemos los gobernantes. Gracias a Dios, la provincia de Neuquén empuja y tracciona a la Nación a través de Vaca Muerta, y tenemos que generar, a través del turismo, esa alternativa para salir adelante. Como Intendente y como equipo de trabajo ponemos lo mejor para gestionar las demandas permanentes en una ciudad que crece continuamente”, y finalizó: “transitemos este año con espíritu de colaboración, ayudándonos para que nos vaya bien, gobierne quien gobierne”.

MÁS OBRAS A EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2023:

– Se realizará la reparación con asfalto de la calle Perito Moreno

– Se realizará el pavimento en acceso y calle los Pañiles

– Se realizarán refacciones con hormigón en el puente de calle Amancay

– Se comenzará con la 2da etapa y finalización de la senda peatonal sobre calle Perito Moreno

– Se realizará la reparación del deck de madera de la Costanera y mejoras en la quinta 49

– Se llevará adelante la rotonda de acceso a calle El Oasis

– Se realizará el mejoramiento y parquizado de rotondas sobre las Ruta 40, 48 y 62.

– Se realizará la iluminación de la bicisenda desde la rotonda del Regimiento hasta la de acceso al barrio Los Radales y Chacra 4.

– Construcción de Plaza en Villa Paur

– Pavimento de la calle Las Lajas de Chacra 4

– Pavimento del acceso al barrio Los Riscos

– Construcción de un puente en calle Chaco, del barrio Las Rosas y plaza en calle Miciu

– Se realizará la apertura y remediación de calles de Villa Lolog

– Se comenzará con la apertura de dos calles por Ruta 62 al barrio Kaleuche

INFORME COMPLETO INICIO DE SESIONES 2023:

Secretaría de Cultura y Educación.

Además de la agenda permanente de la sala Lidaura Chapitel, el teatro San José y el Museo Primeros Pobladores, se desarrolló una amplia oferta de talleres y otras actividades en los barrios, contando con sedes permanentes como Punto Digital en Cordones de Chapelco y 5 Estaciones Culturales en Cordones, Vega Centro, Chacra 4, El Arenal y Cantera.

· Se organizaron las peñas folclóricas del 25 de Mayo y del Montañés, en Vega Maipú.

· El programa de la Legislatura “Música Activa” tuvo ediciones en Vega Centro y una edición dedicada a mujeres y disidencias.

· El Carnaval Intercultural Cordillerano tuvo desfiles en Vega Maipú y en El Arenal, además del desfile del centro.

· Y el programa Calle Cultural llevó numerosas propuestas de arte callejero a los barrios.

Patrimonio cultural.

Durante el 2022 se sancionó la Ordenanza 13.532 que revitalizó a la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural, que está funcionando con amplia participación de organizaciones de la comunidad. En simultáneo se organizó el 1º Congreso de Patrimonio, que contó con 3 foros en el que vecinas y vecinos debatieron, recomendaron acciones y propusieron la protección de nuevos bienes de patrimonio material e inmaterial.

Durante el 2023 se estará realizando un relevamiento del patrimonio arquitectónico por un grupo de expertos y financiado por el CFI, que permitirá gestionar mejor los bienes de esta categoría.

Durante este año se completará la restauración del Teatro San José, que cumple 100 años. La misma contempla el reemplazo de la cobertura del techo y la instalación eléctrica, y el aislamiento térmico y acústico del edificio, entre otras mejoras.

El patrimonio es nuestra historia y nuestra identidad. Es la herencia que recibimos y el legado que debemos dejar a generaciones futuras. Debemos cuidarlo y difundirlo.

Democracia cultural.

Se fortalecieron espacios y recursos para que la comunidad se exprese libremente como:

· “La Noche de las Artes”, se realizaron 2 ediciones en este verano que tuvieron más de 7.000 asistentes por noche, 60% de residentes y 40% de turistas.

· Se realizaron exposiciones “Mostranos tu barrio” y la “Muestra Colectiva de Artistas”, inaugurada recientemente y aún puede visitarse en la sala Chapitel.

· Se llevó a cabo también otra muestra importante “Ramona y otras mujeres”, del gran Antonio Berni, que jerarquizó a nuestra sala de exposiciones y generó un corredor cultural con las localidades de Zapala y Neuquén.

Centro Editor Municipal:

· Editó un nuevo libro y reeditó 3 títulos agotados.

· Por otro lado se convocó a autores locales para escribir el libro “Relatos de Malvinas”, basado en historias de veteranos de guerra que residen en nuestra ciudad. Este libro se va a presentar el próximo 2 de abril, en el marco de las actividades por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y también habrá funciones de teatro para escuelas, con la misma temática.

Formación de ciudadanía.

Se organizaron durante el 2022 dos eventos grandes como la “Feria del Libro” y el “Festival de Circo” donde se tuvo una alta participación de estudiantes y público en general. Un esfuerzo muy importante para las comisiones organizadoras, que generaron auténticos espacios de encuentro y cooperación. Logrando de esta manera programaciones más heterogéneas e inclusivas.

Aprovecho esta ocasión para felicitar el excelente trabajo de la Comisión Organizadora del 12º Carnaval Intercultural Cordillerano, que acaba de desarrollarse. Esta comisión es otro ejemplo de participación ciudadana. Una de las novedades de este año fue la campaña “Carnaval Cuidado”, que fomenta la integración y el compañerismo, y que fue propuesta y diseñada por las agrupaciones locales de carnaval.

Otro dispositivo formador de ciudadanía es el arte público. Hace poco inauguramos la escultura Bandurria Austral, de Jorge Vilchez, y estamos restaurando la emblemática obra Los Ciervos, de Rodolfo Gómez, que ya cumplió medio siglo. Durante el 2023 se lanzará un nuevo concurso para seguir sumando arte a los espacios públicos

Destaco también la recuperación del “Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, que contó con obras de teatro destinadas a escuelas y público en general, y que este año tendrá una edición muy especial, ya que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia.

Ciudadanía es igualdad de derechos civiles, respeto a las diferencias humanas y construcción de una memoria colectiva. El arte y la cultura ofrecen herramientas para fortalecer este concepto que es tan importante para la vida democrática.

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL (2022-2023)

SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Como organismo de aplicación de las leyes 2302 y 2785 se trabaja con 3 equipos técnicos distribuidos en las tres delegaciones.

En el año 2022 se recibieron en total 791 Oficios con pedidos de intervención tanto del Juzgado de Familia como de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Por ley 2302, “Ley integral de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente”, se realizaron 445 intervenciones.

Por ley 2785, Ley de “Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar”, se realizaron 346 intervenciones.

Se ha sustentado y mantenido la Casa de las Infancias, espacio de protección de derechos preparado para alojar a niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En lo que respecta al trabajo con la comunidad se desarrollaron acciones en varias líneas, a saber:

· Se formó la MESA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO ADOLESCENTE, en la que participaron la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia, el equipo de Psicosocial del Hospital Ramón Carrillo, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Unidad de Gestión de Provincia de Desarrollo Social y el EAEOPIE (equipo dependiente del Consejo Provincial de Educación)

· Se articuló con las ESCUELAS SECUNDARIAS, PRIMARIAS Y JARDINES DE INFANTES de la localidad por situaciones particulares y con actividades de prevención y promoción de ambas leyes.

· Se propiciaron ESPACIOS DE ESCUCHA con los Centros de Estudiantes de las Escuelas Secundarias.

· Se articuló con los Centros de Salud, puntualmente con psicosocial, para lograr un abordaje integral de las situaciones.

· Se participa de la RED HONDA, red que componen diferentes instituciones, donde se proyectan actividades en pos de mejorar la calidad de vida de los y las adolescentes de la ciudad.

· Se participa en la RED INTERINSTITUCIONAL CORDONES DE CHAPELCO, con el objetivo de realizar un abordaje integral a las situaciones del sector.

Para el año 2023, se intensificarán las acciones de estas redes, aspirándose como hecho destacado para este año, la conformación juntamente con los equipos de Salud de una red de Acompañantes (especialmente dirigida a personas con problemas de adicciones y con afecciones de salud mental) comprometiéndonos a brindar una capacitación conjunta con nuestros profesionales .-

Se continuará trabajando como Organismo de Aplicación de las Leyes 2302 y 2785 fortaleciendo a la familia como espacio afectivo fundamental para el crecimiento de niñas, niños y adolescentes .- En este aspecto también se coordinarán tareas con el Equipo Técnico y Operativo de la Casa de la Mujer y los Centros de Desarrollo Infantiles.-

SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Se tramitaron Ayudas Económicas dentro de la PRESTACIONES MUNICIPALES:

1)- ORDENANZA 12.904/20: Se otorgan en forma mensual y en Diciembre Año 2022 se asistió a 322 familias.

2)– MODULO DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS: se otorgó a 350 familias

3)- VALE DE FRESCOS (frutas y verduras): se otorgó a 81 familias

4)- COMEDORES MUNICIPALES: Desde los tres comedores Municipales se brindaron viandas a 328 familias.

5)- PLAN CALOR 2022: se distribuyó leña sin costo a más de 300 familias

6)- BONO DE GAS: Durante el año 2022 se abasteció a 250 familias

7)- PLAN TARJETA ALIMENTAR: se colaboró con la entrega de tarjetas a sus titulares

Se tramitaron Ayudas Económicas dentro de los siguientes programas promovidos por la Provincia del Neuquén: Año 2022: 53 GESTIONES APROBADAS – AÑO 2023-MES ENERO: 23

1)- COORDINACION TERRITORIAL PARA NIVELES LOCALES

2)- DE LAS VIOLENCIAS

3)- ADULTOS MAYORES – PROGRAMAS ESPECIFICOS:

4)- ADULTOS MAYORES PREVENCION Y PROMOCION:

5)- ADULTOS MAYORES EVALUACION DE RECURSOS PARA LA ATENCION:

6)- DIRECCION FAMILIAS SOLIDARIAS

CLUB DE DIA EL MOLINO (CONVENIO MUNICIPIO-PAMI Y JUNTA VECINAL EL MOLINO): Se sostuvo el espacio socio comunitario Club de Día que el 4 de Febrero del corriente año cumplió 10 años, lo que ratifica por sí solo la magnitud del dispositivo. Este espacio brinda la posibilidad de una estadía diurna para aquellas personas adultos mayores autoválidas o con autonomía funcional, en el que realizan actividades físicas, de estimulación y arte, ajedrez, y cine, proveyéndoles traslado desayuno, almuerzo y merienda a un promedio de 20 personas mayores, a quienes se trasladan desde y hacia sus domicilios.-

CENTRO LOS AMIGOS EN COMEDOR ROHDE: Se trabajó en la formación de una Mesa Interinstitucional para la reestructuración de este espacio, ya sea desde sus actividades, provisión de alimentos, asistencia psico-emocional, y en la capacitación de los operadores de lugar.-

Para 2023 se prevé contar con el plantel completo, dado que se sumará a los voluntarios existentes la contratación de Personal Municipal, para efectivizar la reapertura de los dormis .-

Desde esta Subsecretaría se aspira en el año 2023 seguir fomentando la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes y sus familias; a ratificar la inclusión social y recreativa de los adultos mayores a través de la gestión de programas municipales y provinciales, y a mantener las asistencias comunitarias a la sociedad toda, a efectos de empoderar a quienes socorremos a fin de establecer sociedades más estables y justas, alcanzando los objetivos de desarrollo, sostenibilidad, derechos humanos y mejor calidad de vida .-

SUBSECRETARIA DE PRODUCIÓN Y EMPLEO

Durante el año 2022, desde la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN, se celebraron los siguientes eventos:

· Feria Hay Producto: con la participación de nuestros emprendedores y 30 emprendedores visitantes del resto de la Provincia del Neuquén.

· Programa Banco de Herramientas-Ministerio de Desarrollo Social. Se concretó la entrega de Herramientas y se realizaron Acompañamientos, incluso con capacitaciones.

Participación de nuestros Emprendedores en Feria Caminos y Sabores en la Provincia de Buenos Aires.

Participación de nuestros Emprendedores en Feria Casteando Sabores -Cámara de Comercio Junín de los Andes.

Participación de nuestros Emprendedores en Fiesta de los Jardines- Villa la Angostura

Participación con stands en la Asociación Bovinos Junín de los Andes-Predio de la Rural.

Se otorgaron 8 microcréditos de $ 150.000 a emprendedores locales, que incluyeron formulación de proyectos, asistencia y acompañamiento.

Se otorgaron 2 microcréditos de $ 350.000 a emprendedores sanmartinenses que incluyeron formulación de proyectos, asistencia y acompañamiento.

Se organizó la Fiesta Nacional Pascuas de Chocolate, con participación de la Feria de Emprendedores y logística para su desarrollo.

Se participó activamente en la Navidad Cordillerana -feria navideña-. Recibimos y acompañamos durante la misma a 30 emprendedores visitantes de todo el País.

Lanzamiento y Capacitación del Programa Descubrir-Iadep.

Equipamiento de cocinas a través de La Legislatura.

Reacondicionamiento de la globa para emprendedores durante la época invernal y reacondicionamiento y compra de materiales para stand para emprendedores para la feria de verano.

Para este 2023 se prevé organizar y repetir nuestra participación en todas las ferias detalladas anteriormente . Asimismo se acompañará a los Emprendedores locales a las Ferias en que somos invitados cada año, a saber : La Rural, Fiesta de los Jardines, Casteando Sabores, Pascuas de chocolate, y todas aquellas otras que podamos organizar .-Proyectamos la ampliación de cocina A.L.G. para el otorgamiento de licencias nacionales.- Comenzaremos con la mudanza al nuevo predio del Vivero Municipal, incluyendo el Abono Compuesto, y realizando la construcción de la Oficina y Baño .- Seguiremos con el intercambio de plantines y los cursos para la población.- Se continuará trabajando para dotar de un espacio fijo a los emprendedores locales .- Se mantendrá la Mesa de Trabajo con los Emprendedores Locales para generar proyectos para el equipamiento de luminarias y herramientas para las ferias venideras; para el armado de nuevos stands para los emprendedores que se vienen sumando, y se procurará la mejora de los usados hasta la fecha, como así también un Galpón/techo para guardar los mismos .-

Planificación año 2023 en referencia a las acciones a realizarse por la DIRECCIÓN DE EMPLEO

Los servicios que presta actualmente la oficina son, Intermediación laboral, armado de CVs e impresiones gratuitas y programas de empleo para la poblaciones vulnerables (personas con discapacidad, desocupados de 18 a 24 años sin finalizar sus estudios secundarios, mujeres mayores de 54 años de edad, víctimas de violencia, LGTB+), y brinda apoyo a los emprendedores y cursos de capacitación para definir su perfil laboral a la hora de la búsqueda de trabajo y obtención empleo de calidad.

Una de las acciones más activas dentro de esta oficina es que las poblaciones bajo programas pueden participar entrenamientos laborales y programas de inserción laboral donde el MTySS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) acompaña con incentivos económicos para las y los participantes como a las empresas que deseen contratar a nuestra población.

En referencia al mes de enero/2023, ya se presentó al Ministerio de Trabajo, requerimiento para su aprobación de las prestaciones locales del programa Fomentar Empleo destinado a la población en situación de violencia de género, Violencia económica y LGTB+, Mujeres y Hombres Mayores de 55 años de edad, con incentivos por 6 meses en el año según prestaciones consistentes en : Entrenamiento Laborales, cursos de formación presenciales y virtuales, y los talleres obligatorios que debe dictar esta oficina de Taller de apoyo a la Autonomía Económica(Tae), Taller Orientación laboral(TOL) y Servicio de Orientación laboral (SOL).

También se presentó en el mes de febrero cursos de formación profesional donde el Ministerio de trabajo financia al Municipio, estado en evaluación a proyección de 12 meses, con un valor total de $4.384,100, para la ejecución de 8 cursos.

Programa de empleo independiente: Se continúa con la asistencia técnica a las y los emprendedores con el acompañamiento de la formulación de ideas proyectos y la formulación de proyectos para la aprobación del financiamiento del Programa de empleo independiente y rendición final, el valor por participante de proyectos financiables es de $240.000 a la fecha, actualizándose constantemente.-

Se planifica para el año 2023 Seis (6) cursos de gestión empresarial con un total de 120 emprendedores para posterior formulación de proyecto y 6 talleres de Orientación al trabajo independiente con 120 futuros emprendedores.

Programa Promover (discapacidad) se pretende que cada beneficiario/a tenga la oportunidad de tener un entrenamiento laboral real en un puesto de trabajo definiendo su perfil y formación profesional acorde a su puesto para 70 beneficiaria/os, y lograr su inserción laboral de los que deseen.

Entrenamientos Laborales Se continuará con la selección de empresas visitando empleadores y para nuevos posibles nuevos entrenamientos para el trabajo del los programas activos.

SUBSECRETARIA DE INFANCIAS

Ratificando las acciones desarrolladas los años anteriores, se detallan las actividades que serán replicadas por la Subsecretaria de Infancias para el año 2023

· Trabajo en los centros de desarrollo infantil, uno de los sectores más golpeados luego de la pandemia.

· Creación del equipo interdisciplinario de la Subsecretaria de Infancias que pudo llevar adelante y acompañar proyectos vinculados al programa “ciudad de niñas y niños” y por PRIMERA VEZ los talleristas fueron personal municipal.

· El compromiso del municipio a través de la subsecretaria de infancias fue además dando propuestas abiertas y gratuitas que tuvieron una gran cantidad de asistentes como por ejemplo :

o Ronda de Embarazadas.

o Ciclo acompañando el primer año de vida (taller para mamás y papás adolescentes).

o Curso de RCP para niñas realizado en conjunto con personal del Hospital Dr. Ramón Carrillo.

o Acompañando Crianzas, espacios de juegos abiertos para chicas y chicos de 1 a 5 años.

o Talleres de producción gastronómicas para pre adolescentes y adolescentes.

o Proyecto de Formación “acompañando infancias” donde participaron 28 personas de entre 20 y 68 años que recibieron un curso donde se abordaron distintos ejes para tener nociones básicas del cuidado de niños y niñas. (curso para quienes desean trabajar en el cuidado de chicos/as).

o Trabajo con la “Red de leche humana” de San Martín de los andes.

o Trabajo con el COCONAF participando activamente de todos los programas Escuela Bonita y Festival “tu Vieja”.

Destacamos como muy relevante para este año la apertura de Salas para infancias de 1 y 2 años en todos los Centros de Desarrollo Infantil, regresando asimismo la modalidad del almuerzo.

SECRETARÍA DE DEPORTES:

Principales actividades realizadas durante el 2022

· Colonia Municipal con una asistencia de 550 chicos y chicas.

· Se coordinó el grupo de Guardavidas en 6 playas siendo un total de 20.

· Escuelas deportivas menores voley, basquet, deporte adaptado, bochas adaptado. Handbol, gimnasia deportiva, patín artístico, Skate, Tae kuondo adultos, Voley mujeres, caminatas gimnasia, newcom.

· Escuelas provinciales: Torneo de fútbol infanto juvenil de 6 a 17 años con todos los clubes y asociaciones barriales y vecinales.

· Curso provincial de árbitros: Con participantes de Aluminé, Villa La Angostura, Junín y San Martin de los Andes.

· Programa de básquet: Fundación Crecer participaron la escuela Municipal el CEF, Zorros y el club Lacar.

· Pausa activa Municipal: Descanso de 15 minutos en las diferentes oficinas municipales con ejercicios de movilidad.

· Plan de esquí niños 2020 y 2022 con la participación de 1200 niños: garantizar que los niños y niñas de todas las escuelas primarias de nuestra comunidad, realicen su iniciación en el esquí por primera vez en el centro invernal Chapelco.

· Programa Chapelco Activo esquí adaptado con gente de la ciudad de Neuquén.

· Programa provincial Neuquén Juega Programa del Ministerio de deportes, donde se brindan propuestas de integración saludables, para los niños y niñas que ejercen los distintos deportes y disciplinas en instancias locales/zonales/provinciales.

· Programa vacaciones de invierno: Brindar en espacios municipales y educativos actividades deportivas para adultos jóvenes y niños de la comunidad, estimulando el buen trato y empatía.

· Evento día de las infancias: 3 Festejos y juegos en el gimnasio Chango Soria, SUM del Arenal y Gimnasio de la escuela N°89. Jornadas para garantizar el reconocimiento de sus derechos, respetando la diversidad y así formar espacios recreativos sin estereotipos.

· Evento cruce a nado invernal 7 lagos: por primera vez una mujer realizará la travesía de nado en aguas heladas, en 7 lagos.

· Juegos Evita de invierno.

· Torneo Apertura de fútbol infanto juvenil. Tiene como principal objetivo desarrollar el deporte en la comunidad desde edades tempranas, promoviendo la integración y el buen trato entre pares.

· Federación de Voley GM torneo integración.

Principales actividades a realizarse durante el 2023

· Colonia Municipal con una asistencia de 700 chicos y chicas.

· Se coordinó el grupo de Guardavidas en 6 playas siendo un total de 20.

· Escuelas deportivas menores y adultos. Un total 19 escuelas

· Programa Fútbol valorado.

· Torneo de Fútbol infanto juvenil, apertura y premiación torneo infanto juvenil.

· Programa de básquet. Fundación Crecer.

· Pausa activa Municipal.

· Plan de esquí niños 2023.

· Programa Chapelco Activo.

· Programa provincial Neuquén Juega.

· Programa vacaciones de invierno.

· Evento día de las infancias 3 fechas.

· Neuquén Laboratorio Clubes: fomentar el desarrollo de los clubes a su máximo nivel, aportando herramientas para un correcto funcionamiento dentro del club.

· Cierre escuelas deportivas: finalización programa escuelas deportivas municipales y fiesta del deporte.

· Se colocó el cesped sintetico en la calla del Arenal.

· Con el apoyo de la Legislatura se comenzó la construcción de los vestuarios y sanitarios de la cancha de futbol Elias Sapag.

Secretaría de Turismo:

· Verano 2023: se está transitando un verano con buena afluencia de turismo, con picos de ocupación hotelera superiores al 92%. Acabamos de pasar el Fin de semana de carnaval con ocupación plena. Y esperamos una buena afluencia de turistas durante marzo y abril lo que se traduce en ingresos económicos que impactan directamente en los vecinos de nuestra localidad.

· Se trabaja en lograr sinergia entre el sector público y privado: Con el Ensatur, Bureau De Eventos NeuquénTur, Inprotur, y el Cerro Chapelco para reafirmar el posicionamiento de San Martín de los Andes, su imagen y diferenciación como destino turístico de la Patagonia, para turismo de ocio y turismo de reuniones.

· Se realizó relevamiento completo para el acondicionamiento de toda infraestructura turística y cartelería dentro de ejido municipal, carteles de bienvenida y orientativos, miradores y paradores. Acondicionando el mirador Michel Rinke mediante el plan 50 destinos del gobierno de la Nación y el Mirador arrayan con recursos propios.

· Se trabaja en la gestión, creación y modificación de reglamentaciones inherentes al desarrollo de alojamientos turísticos de nuestra localidad. Modificación Orza 3929. Y el Nuevo reglamento de alojamientos temporarios de casas y departamentos que ya se encuentra en vigencia.

· Ferias y exposiciones: Presentación del destino, servicios, atractivos y eventos internacionales, en diferentes países. Próximo evento Se realizará presentación de temporada de invierno en feria WTM San Pablo Brasil, los primeros días de Abril.

· Se siguen realizando eventos internacionales en nuestra localidad, próximamente estamos recibiendo el encuentro de Intendentes de la RAMCC. 1er Conferencia de nieve y montaña de las Américas avalado por la OMT, entre otras diferentes competencias deportivas que suman movimiento turístico acortando cada vez más las temporada de baja afluencia turística, generando empleo todo el año

· Organización de la Fiesta Nacional Navidad Cordillerana y Pascua de Chocolate.

· Presencia y apoyo en gestión de diferentes eventos deportivos y culturales.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

LISTADO DE OBRAS Y TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL 2022:

· Se realizó el pavimento de 8 en calle Lola Mora desde Molina Campos hasta Callejón de Bello.

· Parquizado con automatización de riego en bicisenda en Cuesta de los Andes.

· Se realizó la 1era etapa de la senda peatonal sobre calle Perito Moreno con ensanche de alcantarilla en ruta 48 y Pto. Moreno, se realizó construcción de veredas, muro de contención y se colocaron 12 luminarias led sobre calle Perito Moreno hasta los lupinos.

· Demarcación horizontal de calles Av. San Martín y Gral. Roca y sobre calle Villegas desde Curruhuinca hasta la Costanera.

· Se realizó la reparación y cambio de cartelería con nombres de calles del casco histórico.

· Se colocaron 32 luminarias led sobre bicisenda del arenal entre rotonda de la virgen y regimiento.

· Se realizó el parquizado y riego rotonda sobre ruta 48 acceso al nuevo hospital.

· Se comenzó con la 1era etapa de la obra de pavimento de Av. Los lagos, se realizó la preparación del suelo hasta sub rasante.

MANTENIMIENTO DE CALLES Y ARBOLADO URBANO 2022/2023

· Incorporamos el riego con diez camiones cisternas en más de 400 cuadras de tierra durante 4 meses del año.

· Se enripiaron 300 cuadras.

· Se realizó la poda de la totalidad de plantas de todo casco urbano céntrico, sectores del barrio los Radales, las Rosas, Villa la Cascada y apeos de más 30 árboles en riesgo de diferentes barrios.

· Comenzamos con la 1er etapa obra de abastecimiento de agua para el barrio cantera en la ampliación del caudal, con la colocación de más de 200mts de cañería de pead y con un camión cisterna para reforzar y mantener el tanque de dicho barrio.

Secretaria del Consejo de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos:

Gestiones 2022/2023

· Continuación Obra Parque Lineal 1er etapa: por medio de la UPEFE se logró finalizar la obra de la cabecera desde la Costanera Lago Lacar hasta el puente Coronel Díaz.

· Continuación Obra Parque Lineal 2da etapa: con la intervención de la UPEFE se realizó el llamado a licitación y su posterior adjudicación de la obra, para lograr finalizar los sectores que se encuentran desde Puente Crnel. Diaz hasta el Puente Elordi. Teniendo como nodos más importantes. El Skate Park, la Plaza de la Memoria y la Plaza Güemes. Se finalizarán en este plazo las sendas principales y secundarias en toda la extensión, por ambas márgenes.

Además, todo el sector contará con iluminación LED de última tecnología.

Cabe mencionar que ambas márgenes del Parque Lineal presentarán un conjunto de estaciones de descanso, deportivas (con bebederos y bicicleteros) y de contemplación, éstas últimas con bancos, mesas de encuentro, juegos para niños y niñas y miradores, con acceso para personas con movilidad reducida.

Esta etapa también incluye la finalización de dos conjuntos de baños públicos y drugstore con expendio de servicios gastronómicos.

· Se terminó con la recualificación de 4 plazas en los barrios Kumelkayen, los Radales, San Fernando y la Terminal con el financiamiento del programa de Obras Públicas de Nación argentina hace.

· Acueducto GingGin – Quilquihue –Tramo Ruca Hue se realizaron las gestiones con la UPEFE para finalizar la mencionada obra. Por un total de $3.310.613,30

· Terminal: se finalizaron los procesos para el armado de documentación junto con la UPEFE para presentar la documentación requerida por el BID a fin de lograr la aceptación técnica del proyecto. Se realizó el llamado a licitación. Se están evaluando los oferentes por parte del Ministerio del Interior.

· Agua Cantera: se realizaron las gestiones ante el IPVU para lograr el financiamiento de la obra de aprovisionamiento de Agua del Barrio Cantera. Mediante la Secretaria de Obras Públicas se comenzaron algunas obras para lograr concluir ésta obra.

· Se realizaron gestiones con la Legislatura para lograr aportes para: Proyecto Parque Calistenia y Renovación del Equipamiento de la Carpintería Municipal de San Martin de los Andes.

· Se colocará otro “Eco punto” durante el mes de febrero en Cordones de Chapelco con la participación de las Legislatura y además se colocaron otros 4 Eco puntos más compuestos por 16 campanas de recolección diferencial en diferentes barrios de la ciudad. Con la participación del IJAN dentro del programa “Separa Porque Sirve”. También mediante este programa se realizaron 90 composteras – 9 botelleros- Folletería para capacitación sobre Economía Circular y Separación Diferencial. Bolsas para reciclar para ser entregadas en campañas en los barrios o acciones concretas sobre GIRSU.

· AMPLIACION DE EJIDO: se envío a la Legislatura el proyecto de Ordenanza para su tratamiento.

· Junto al Ministerio de Transporte de Nación se comenzó a trabajar y se realizó una encuesta a la comunidad para poder realizar un diagnóstico de la movilidad de nuestra localidad. Se está trabajando junto con la Secretaria de Planificación y Subsecretaria de Tránsito Municipal.

· La compra de la TITA surge del uso de los Fondos del Acta Acuerdo “Área Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” – en el marco de lo previsto en la Ley 2615 de acuerdo a la distribución del artículo 6º que fueron acreditados en el Fondo Fiduciario y administrado por Fiduciaria Neuquina S.A. Por un monto total de $ 2.660.750.

· Se realizaron las gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación para lograr el financiamiento de dos Playones Multideportivos para el Barrio El Arenal y Chacra 32.

PROYECTOS PLATAFORMA OBRAS PÚBLICAS NACION:

· Reacondicionamiento PT1: se subió la documentación solicitada y se encuentra en evaluación por parte del técnico de ENHOSA.

· Reacondicionamiento PT3: se subió la documentación solicitada y se está trabajando en las observaciones realizadas por el ENHOSA.

· Intervenciones de Bolsillo II “Mi Plaza, Mi Barrio”: este proyecto contempla la puesta en valor de 4 plazas de diferentes Barrios de Ejido Municipal– Plaza Fontanive Barrio Chacra IV – Plaza Jardín y Colibrí Barrio el Arenal, Plaza La Paz – Barrio Chacra 30 , se encuentra ya la documentación técnica en etapa de aprobación presupuestaria por parte de Nación.

· RN Nº 40- PROV. DEL NEUQUEN- TRAVESIA URBANA EN ACCESO A SAN MARTIN DE LOS ANDES: se firmó acta compromiso por $428 millones de pesos y se encuentra en aprobación de vialidad nacional el proyecto para comenzar las obras.

· Acueducto QUILQUIHUE – LOS ROBLES: se comenzó a trabajar con el colegio de Ingenieros de San Martín de los Andes y junto a la Ing. Mirtha Perez a fin de dar respuestas a las observaciones recibidas por parte del ENHOSA. Se avanzó con los acuerdos de servidumbres de paso con los lotes privados por los cuales atraviesa el presente proyecto. El día 17 de Febrero se subió a la plataforma del ENHOSA la documentación técnica solicitada.

Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable

Recursos Humanos: Reorganización de los recursos humanos disponibles. Optimizar la eficiencia, calidad y transparencia de los trámites que se realizan en la Secretaría, tanto de particulares como de profesionales.

Normativas: Protocolo General de Procedimientos Técnico – Administrativos. Actualizar los procesos de calificación de proyectos. Se trata de un cuerpo de normas de alta complejidad que requiere actualización y mejoramiento de la reglamentación de aplicación a fin de dotarla de mayor definición y claridad para evitar interpretaciones erróneas por parte de los proponentes y el área de control.

INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y HABITAT MUNICIPAL

Se presenta un resumen de los trabajos realizados en el 2022 y una proyección de lo proyectado para este 2023

Construcción de viviendas:

Se encuentran en ejecución en San Martín de los Andes mediante los siguientes programas la finalización de obras de viviendas

Programa Reconstruir con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación:

· Terminación de 60 viviendas en el Barrio Intercultural avance de obra de un 70% .

· Terminación de 12 viviendas y 25 viviendas en Ch32, avance de obra de un 90%.

Estas tres obras cuentan con un financiamiento comprometido desde la Nación superior a 500 millones de pesos y otro comprometido desde el IPVU-ADUS de la Provincia para infraestructuras anexas superior a los 42 millones de pesos.

Programa Casa Propia: construcción de nuevas viviendas

· 38 en la Ch32

· 38 en la Ch26.

Estas dos obras cuentan con un financiamiento comprometido desde la Nación superior a 450 millones de pesos y también cuentan con financiamientos comprometidos para infraestructuras complementarias desde el IPVU-ADUS de la Provincia.

Se encuentran formulados y presentados también tres pedidos de financiamiento para nuevas viviendas ante el MDTYH por medio del Programa Casa Propia, correspondientes a 69 viviendas más con un presupuesto inicial superior a los 690 millones de pesos, de los cuales se aguarda recibir próximamente la NOT (No Objeción Técnica). Estas viviendas se implantarán en la Ch32 y en la Ch28.

Generación de Suelo Urbano:

Se encuentra en etapa de presentación de los estudios de Impacto Ambiental el proyecto de uso de las 12.5 Ha obtenidas en canje en la Ch30. Finalizada esta etapa se avanzará en los financiamientos para la realización de las infraestructuras y viviendas que permitan generar alrededor de 320 soluciones habitacionales.

Continúa avanzando el trabajo iniciado entre la Provincia y el Estado Nacional para el traspaso de 20Ha de tierra, ubicadas en la zona del Ejército próximas a Villa Paur para ser volcadas a mitigar la Emergencia Habitacional vigente en San Martín de los Andes.

Se comenzó a realizar el mapeo y categorización de la tierra y bienes municipales existentes que compondrán el inventario compilado en el Banco de Tierras Municipal, del cual se tendrá un primer trabajo consolidado en el mes de abril próximo.

Regularizaciones Dominiales:

– Se realizaron dos entregas de documentación correspondientes a la Regularización de los Barrios de la Ladera del Cerro Curruhuinca, la primera consistente en 42 boletos y 12 usufructos correspondientes a los Barrios Godoy, Obeid, Calderón, Vallejos y Parque Sur, proceso generado a partir de la Orza. 13.367/21, en el cual participaron además del Concejo Deliberante y el Instituto de Vivienda y Hábitat, Contraloría Municipal y el Área de Gestión de Cobranzas. La segunda etapa consistió en la entrega de 63 boletos y 30 Usufructos

– Se realizaron las escrituras de Matriculación correspondientes al Barrio VAMEP 48, consistentes en 33 ventas y 4 ventas con hipoteca, las cuales ya fueron enviadas al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia para su inscripción, en cuanto a las escrituras que restan, estamos a la espera de las declaratorias de herederos y tramites de nacionalidad de los vecinos a los que no se les realizó aún las escrituras.-, ese trabajo se contrató y pagó desde el IVHM durante el 2022.

Registro de Demanda Habitacional:

– Se culminó el proceso iniciado mediante la contratación del AVE-CEVE-CONICET para el diseño y puesta en funcionamiento del nuevo registro de demanda habitacional de SMA. Este nuevo registro compilará, clasificará y ordenará los datos de las inscripciones realizadas hasta la fecha y buscará mejorar los datos sobre las necesidades de las y los inscriptos, para generar mejores políticas de acceso al suelo, la vivienda y el hábitat. Luego de los ajustes iniciales del sistema que se están concluyendo, se iniciará la actualización de datos de las y los inscriptos a partir de este primer trimestre del 2023. Serán informados oportunamente a la comunidad las fechas y metodología de ese proceso.

Estadísticas 2022 del Área de Mejoramiento Habitacional:

Se recepcionaron 120 pedidos de Mejoramientos Habitacionales individuales, se dio respuesta a 61 de esas solicitudes a través de materiales (31) y mano de obra municipal y contratada (30).

Se recepcionaron 20 solicitudes de préstamos grupales de las cuales cumplieron con los requisitos y fueron otorgados el 80% de ellos. Asimismo se entregaron 32 préstamos de $80.000.- para refacciones domiciliarias con fondos provenientes del IPVU-ADUS

En total se realizaron asistencias a vecinos y vecinas por un monto aproximado de $12.600.000.- en las prestaciones mencionadas desde Mejoramiento Habitacional.

Reuniones del Consejo Asesor de la Vivienda de SMA:

Se convocaron 7 reuniones del Consejo Asesor de la Vivienda en el año transcurrido y se realizaron un gran número de reuniones de las diversas Comisiones que lo integran, resultando el producto de las mismas insumo indispensable para la actual política de acceso a la Vivienda, el Suelo y el Hábitat Municipal. Se prevé para el miércoles 01/03 la primera reunión del Consejo Asesor de este año.

Equipamiento del Instituto de Vivienda Hábitat Municipal:

A partir del Convenio MSMA – MDTYH de la Nación. “Convenio Específico para el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ordenamiento Territorial”, firmado el 31 de Marzo de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Territorial, se recibieron 11 computadoras de escritorio y 11 monitores de 24” y 4 notebooks gracias a las cuales se renovaron por completo los equipos informáticos del Instituto de Vivienda y Hábiat Municipal, resultando ello en una mejora sustancial en el recurso tecnológico del mismo.

MATERIAL DE APOYO:

CONVENIOS FIRMADOS POR FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDAS:

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación en el marco del Programa Reconstruir para terminación de 60 Viviendas más Infraestructura en el Barrio Intercultural. Monto inicial de la Obra: $360.179.051,69.- / Actualización mensual Uvis. Viviendas terminadas a la fecha 18. Plazo de ejecución: 18 meses. Contratistas: Agrupación Mapuche Curruhuinca – Asociación Vecinos sin Techo.

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación en el marco del Programa Reconstruir para terminación de 25 Viviendas más Infraestructura en la Ch32. Monto inicial de la Obra: $43.775.936,75.- / Actualización mensual Uvis.. Fecha de Inicio de Obra: 11 de Mayo de 2022. Avance actual: 5 certificaciones cobradas de 6 presentadas. Plazo de ejecución: 8 meses. Contratista: Cooperativa de trabajo Unión de los Andes Patagónicos Ltda.

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación en el marco del Programa Reconstruir para terminación de 12 Viviendas más Infraestructura en la Ch32. Monto inicial de la Obra: $39.431.280,00.- / Actualización mensual Uvis. Avance actual: 4 certificaciones cobradas. Plazo de ejecución: 8 meses. Contratista: Cooperativa de trabajo Unión de los Andes Patagónicos Ltda.

· CONVENIO MSMA – IPVU/ADUS DE LA PROVINCIA PARA EL APORTE financiero de trabajos y materiales para caminería y 19 bajo plateas en las 60 Viviendas del Barrio Intercultural. Ratificado por el C.D. Monto de la Obra: $12.072.397,61.-Fecha de Inicio de Obra: 01 de Julio de 2022 Avance actual: 1 certificaciones cobradas. Plazo de ejecución: 6 meses. Contratista: Transervice Neuquén SRL

Se están realizando las gestiones con el IPVU-ADUS para la segunda etapa de esta Obra, la cual comprende el financiamiento para los trabajos y materiales necesarios para concluir el segundo tramo de caminería y 26 Bajo plateas, lo que asciende a la suma de $ 29.997.780,00.-

· Convenio IPVU / ADUS – MDTYH de la Nación en el marco del Programa Casa Propia, para el financiamiento de 38 viviendas en lotes aportados por la MSMA en Ch32. Avance actual: Obra Iniciada Plazo de obra: 12 meses. Monto de la Obra: $233.736.748,59.- Contratista: Okume SRL

· Convenio IPVU / ADUS – MDTYH de la Nación en el marco del Programa Casa Propia, para el financiamiento de 38 viviendas en lotes aportados por la Cooperativa 14 de Abril, próximos a la Ch26. Avance actual: Obra con movimiento de suelos realizado, Certificado de N.O.T. (No Objeción Técnica) entregado el 29 de Julio pasado, con licitación realizada sin adjudicar por superar las ofertas el precio estipulado para la obra, en trámite de obtención de la N.O.F. (No Objeción Financiera) para que el IPVU-ADUS pueda adjudicar por contratación directa la obra. Plazo de obra: 12 meses.

CONVENIOS FIRMADOS POR ASISTENCIA TÉCNICA, PROFESIONAL Y NORMATIVA:

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación. “Convenio Marco de Adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano”, firmado el 31 de Marzo de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Territorial. De acuerdo a lo mandatado en el Art. 9° de la Orza. 13088/20 “Declaración de Emergencia Habitacional”.

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación. “Convenio Marco de Adhesión al Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial”, firmado el 31 de Marzo de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Territorial. En etapa de envío al C.D. para su tratamiento.

· Convenio MSMA – MDTYH de la Nación. “Convenio Específico para el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ordenamiento Territorial”, firmado el 31 de Marzo de 2022 en la Secretaría de Desarrollo Territorial. Prevé un aporte del MDTYH de $1.900.000.- del MDTYH en concepto de honorarios y equipamiento tecnológico o aportes no reintegrables a unidades académicas o equipos de investigación del CONICET para Asistencia Técnica y Capacitación de acuerdo a los objetivos del programa.

MÓDULOS DE EMERGENCIA CONTIGUOS AL GIMNASIO PRIMEROS POBLADORES:

· La generación de los mismos surge ante la necesidad de reubicar a un grupo de familias que hacia fines del año 2021 habían ocupado un sector de tierra no apta para construir viviendas, motivadas en gran medida por diversos problemas relacionados con no poder sostener sus alquileres (contratos vencidos no renovados, pedidos de desocupar las viviendas en alquileres informales) y ante la falta de nueva oferta de viviendas en alquiler. Ante este cuadro, se optó por adecuar para alojar temporariamente a cuatro de ellas en una ampliación en ese momento aún sin uso, en la cual se generaron cuatro módulos tipo monoambiente de aproximadamente 18m2 de superficie y un quinto módulo de dimensiones más reducidas que contiene un baño y una pileta de lavar con mesada para lavado, todos ellos con acceso independiente de las instalaciones del Gimnasio. Estos módulos al haberse materializado mediante tabiquería en seco resultan fácilmente modificables. Esto permitiría evaluar hacia adelante las posibilidades de volver a integrar todo el espacio en un solo ambiente o incluso reducir la cantidad de módulos a tres sumando internamente una batería de dos baños y dos mesadas, independizando por completo el funcionamiento de cada uno de ellos. De esta forma se hace mención a que las instalaciones se han adecuado para atender esta urgencia, no habiendo por ello afectado la determinación sobre su uso o destino final futuro.

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE USO TRANSITORIO:

En función del continuo crecimiento demográfico de nuestra ciudad, se evaluó necesario desde el Gobierno Municipal sumar viviendas de uso transitorio de propiedad municipal que tengan como finalidad la atención de situaciones de emergencia, ya que ese recurso no ha sido actualizado desde hace décadas. Su uso será regulado por la Ordenanza 13.633/22 que crea el Sistema de Viviendas Transitorias y se prevé que las mismas sean otorgadas mediante contratos de comodato o alquiler con plazos ciertos, atendiendo siempre al carácter de las situaciones particulares que lo motivan. En referencia a la implantación propuesta para la construcción de las primeras de ellas, podemos mencionar que se propone realizarlas en sectores de tierra bien localizada, en las cuales se evaluará no sólo una buena cobertura de servicios, sino también una buena vinculación con los emplazamientos de escuelas, atención sanitaria, transporte público de pasajeros, comercios y trabajo en general, lo cual resulta sumamente necesario debido al acompañamiento particular que seguramente requerirán algunas de las familias que allí se alojen.

En este sentido se aceptó por Orza. Municipal N°13.898/22, el subsidio de $5.057.000.- otorgado por la Legislatura de la Provincia para aportar a la construcción de ese sistema. De igual modo se presentó ante Nación el pedido de financiamiento a través del Programa Casa Propia para 4 viviendas para aportar al Sistema de Viviendas Transitorias en CH28 en los lotes municipales obtenidos por un Acuerdo realizado desde el Concejo Deliberante en 2021, dentro de la presentación realizada para las 28 viviendas.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN LOTES Y LOTEOS:

Se trabajó desde el IVHM en la renovación de factibilidades y actualización de los Anteproyectos, en conjunto con las vecinas y vecinos para las redes de gas de los Loteos 164 Lotes Procrear de CH28 y Valle Chapelco de Ch26 ante la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., facilitando las documentaciones obtenidas más los presupuestos para la realización de las obras para su financiamiento por intermedio del IPVU-ADUS y la Secretaría de Energía de la Nación respectivamente.