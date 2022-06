Artista local expuso en la galería del Hotel Casino Magic de Neuquén

>> Cultura y espectáculos

Sofía Querejeta es nació en Bariloche pero eligió San Martín de los Andes para vivir junto a su Mamá Noelia y su papá «Pali». La artista expuso este fin de semana en el Hotel Casino Magic de Neuquén capital con una gran obra que muestra su gran don artístico.

«Mi nombre es Sofía Querejeta, nací un 19 de Septiembre del 2000 en Bariloche, tengo 21 años, síndrome de down, soy la mayo de 4 hermanos, ellos son Santino, Emma y Stella. Vivo junto a mi mamá Noelia y mi papá del corazón Pali en San Martín de los Andes. Este lugar me dio muchas posibilidades de disfrutar un entorno muy pintoresco, paisajes, naturaleza, lagos, ríos y montañas. Esto ayudó mucho a mis sentidos» dijo a este diario Sofi.

IMG_6154

«Amo pintar, me da mucha paz, este año empecé a pintar rostros, como mi imaginación lo permite, sin limitaciones de rasgos ni colores, así como veo mi mundo. Elijo cada color, textura y diseño. Fue un camino muy lindo en el que me encontré con gente que me ayudó mucho. Tuvimos muchas trabas en el momento de integrarme, pero con mucha paciencia lo pudimos lograr. Hoy comparto mis pinceladas con ustedes, esperando que en ellas encuentren alegría, amor, color, esperanza y paz! En cada una de ellas pongo todo mi esmero para transmitir esto que siento cuando pinto» finalizó Sofia.

La artista llegó a la galería de arte del Hotel Casino Magic Neuquén y va rumbo a Buenos Aires con sus obras en unos meses más.

Una decoradora de Portugal compró tres obras de Sofia.