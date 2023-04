Así quedará conformado el Concejo Deliberante luego de las elecciones

>> Elecciones 2023, Locales, Política

El Concejo Deliberante quedará conformado por seis bloques y se pondrá en marcha a partir de diciembre.

Luego de la elecciones, el cuerpo legislativo quedará conformado por seis bloques.

El primero de ellos y con más cantidad de concejales es el bloque de Propuesta Republicana (PRO), que suma un concejal del Nuevo Compromiso Neuquino (NCN). Los votos aliados que sumaron un total de 2.931 votos, llevarán a ocupar 3 bancas: dos ocupará el PRO con César Meza y Maria Sol Petagna y uno por el NCN que lo ocupará Paula Vives.

Por otro lado el Frente de Todos Neuquino, que logró 2.176 votos, llevará a dos concejales que hoy ocupan una banca y continuarán cuatro años más. Se trata de los Concejales Santiago Fernández y Marcela Valenzuela.

Hasta el momento, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) ocupará dos espacios, una banca será de Natalia Vita y la segunda será ocupada por Pablo Padilla.

En tanto el espacio Libertario obtuvo 1.704 votos por lo que queda esperar si asume el ex candidato a intendente Roberto Sicilia quien había solicitado a bajar a concejal sino ganaba la intendencia, por lo que quedaría definir si Sicilia ocupará la banca o lo hará Cintia Zamora quien era candidata a primer concejal.

Juntos por el Cambio (JXC) que llevaba a Juan Manuel Goméz Margeri, obtuvo 1.609 votos y ocupará una banca en el Concejo Deliberante. Margeri definió no usar la banca, ya que había solicitado bajar a concejal en caso de no ganar las elecciones, y tras una carta a la comunidad, confirmó que no ocupará el lugar, cediéndole el espacio a Jovita Brondo quien hoy se desempeña como la cara visible de Defensa del Consumidor.

Por último, el partido que ganó la gobernación provincial, Comunidad logró 1.006 votos propios y se le sumaron los votos de la lista espejo de Desarrollo Ciudadano con un total de 682 votos, lo que permitió que María Laura Da Pieve continúe por 4 años más.