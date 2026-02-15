Así será el operativo viaje seguro por el feriado de Carnaval 2026

La Policía realizará un importante operativo de Seguridad en el primer fin de semana. Priorizará los puntos turísticos y de circulación más importantes
Con motivo del feriado largo de Carnava se realizará un operativo de viaje seguro que incluirá una fuerte cobertura de seguridad, información y asistencia a los turistas que viajen por la Provincia del Neuquén.
El primer feriado largo del año 2026 atraerá a un gran número de turistas a la región coordillerana. Esto justifica la implementación de un operativo vehicular de identificación, información y asistencia en las principales rutas provinciales y nacionales.
El operativo se organizará en dos fases (salida y retorno) e involucrará a diversas unidades de la Policía de Neuquén, incluyendo Divisiones de Tránsito, Brigadas Rurales, Grupos de Operaciones y múltiples comisarías.
Puntos Claves:
- Puesto de Tránsito en el Km 1324 de RN 22
- RN 237 – KM 1444 (ZONA URBANA)
- RN 237 – KM 1518 (COLLON CURA)
- Puente La Rinconada
- División Transito Zapala. Puesto I: RN 22 km 1.4000
- División Brigada Rural Zapala: RP 13 altura vías férreas
- Patrullas preventivas sobre las Rutas Provinciales y nacionales N° 5, 7, 17, R-N 40
- Destacamento Puente Carretero
- Destacamento Tercer Puente
- Destacamento Balsa Las Perlas
- Patrullaje preventivo Avenida Mosconi – Ruta Provincial 7- Autovía Norte
- División Tránsito Villa Obrera
- Destacamento Dique Ballester
- RP 7 Y 51
- Patrullaje preventivo RP 7-51- 67
- División Tránsito Rural y Turística Plottier Senillosa
- Arroyito – Ruta 22 KM 1248 – El Mangrullo-
- Destacamento Bascula
- Patrullaje preventivo RN 22- Autovía Norte
- RP 43
- RN 40 y RP 23 (PUESTO 1)
- Puesto Muelle de Piedra
- Puesto policial Aurauco
- RN 40 – KM 2056
- RN 40 – KM 2225
- RN 237 y RP 65
Objetivos Específicos
- Reforzar la seguridad vial: Mediante controles preventivos y fiscalización del tránsito.
- Asistencia: Brindar asistencia rápida a turistas en caso de emergencias.
- Coordinación: Realizar acciones conjuntas con otros organismos y fuerzas de seguridad.
- Mantener la paz social: Y el respeto a la legalidad.
- Concientización: Informar a los turistas sobre la conducción segura (no uso de dispositivos móviles, uso del cinturón de seguridad, luces, etc.).
- Asesoramiento: Ofrecer información sobre lugares turísticos, ubicaciones, medidas de seguridad y recomendaciones.
Asimismo, en la capital neuquina, el día domingo 15 se llevará a cabo el tradicional Carnaval en la ciudad, con Feria de Artesanos y espectáculos Musicales, donde se estima la concurrencia aproximada de 30 mil personas. Por lo tanto, se trabajará en el tránsito, con apoyo del Sistema Inntegrado de Emergencia del Neuquén (SIEN)