Así será el operativo viaje seguro por el feriado de Carnaval 2026

La Policía realizará un importante operativo de Seguridad en el primer fin de semana. Priorizará los puntos turísticos y de circulación más importantes



Con motivo del feriado largo de Carnava se realizará un operativo de viaje seguro que incluirá una fuerte cobertura de seguridad, información y asistencia a los turistas que viajen por la Provincia del Neuquén.

El primer feriado largo del año 2026 atraerá a un gran número de turistas a la región coordillerana. Esto justifica la implementación de un operativo vehicular de identificación, información y asistencia en las principales rutas provinciales y nacionales.

El operativo se organizará en dos fases (salida y retorno) e involucrará a diversas unidades de la Policía de Neuquén, incluyendo Divisiones de Tránsito, Brigadas Rurales, Grupos de Operaciones y múltiples comisarías.

Puntos Claves:

Puesto de Tránsito en el Km 1324 de RN 22

RN 237 – KM 1444 (ZONA URBANA)

RN 237 – KM 1518 (COLLON CURA)

Puente La Rinconada

División Transito Zapala. Puesto I: RN 22 km 1.4000

División Brigada Rural Zapala: RP 13 altura vías férreas

Patrullas preventivas sobre las Rutas Provinciales y nacionales N° 5, 7, 17, R-N 40

Destacamento Puente Carretero

Destacamento Tercer Puente

Destacamento Balsa Las Perlas

Patrullaje preventivo Avenida Mosconi – Ruta Provincial 7- Autovía Norte

División Tránsito Villa Obrera

Destacamento Dique Ballester

RP 7 Y 51

Patrullaje preventivo RP 7-51- 67

División Tránsito Rural y Turística Plottier Senillosa

Arroyito – Ruta 22 KM 1248 – El Mangrullo-

Destacamento Bascula

Patrullaje preventivo RN 22- Autovía Norte

RP 43

RN 40 y RP 23 (PUESTO 1)

Puesto Muelle de Piedra

Puesto policial Aurauco

RN 40 – KM 2056

RN 40 – KM 2225

RN 237 y RP 65

Objetivos Específicos

Reforzar la seguridad vial: Mediante controles preventivos y fiscalización del tránsito.

Mediante controles preventivos y fiscalización del tránsito. Asistencia: Brindar asistencia rápida a turistas en caso de emergencias.

Brindar asistencia rápida a turistas en caso de emergencias. Coordinación: Realizar acciones conjuntas con otros organismos y fuerzas de seguridad.

Realizar acciones conjuntas con otros organismos y fuerzas de seguridad. Mantener la paz social: Y el respeto a la legalidad.

Y el respeto a la legalidad. Concientización: Informar a los turistas sobre la conducción segura (no uso de dispositivos móviles, uso del cinturón de seguridad, luces, etc.).

Informar a los turistas sobre la conducción segura (no uso de dispositivos móviles, uso del cinturón de seguridad, luces, etc.). Asesoramiento: Ofrecer información sobre lugares turísticos, ubicaciones, medidas de seguridad y recomendaciones.

Asimismo, en la capital neuquina, el día domingo 15 se llevará a cabo el tradicional Carnaval en la ciudad, con Feria de Artesanos y espectáculos Musicales, donde se estima la concurrencia aproximada de 30 mil personas. Por lo tanto, se trabajará en el tránsito, con apoyo del Sistema Inntegrado de Emergencia del Neuquén (SIEN)