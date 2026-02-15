Así será el operativo viaje seguro por el feriado de Carnaval 2026

RegionalesSeguridad

La Policía realizará un importante operativo de Seguridad en el primer fin de semana. Priorizará los puntos turísticos y de circulación más importantes

Con motivo del feriado largo de Carnava se realizará un operativo de viaje seguro que incluirá una fuerte cobertura de seguridad, información y asistencia a los turistas que viajen por la Provincia del Neuquén.

El primer feriado largo del año 2026 atraerá a un gran número de turistas a la región coordillerana. Esto justifica la implementación de un operativo vehicular de identificación, información y asistencia en las principales rutas provinciales y nacionales.

El operativo se organizará en dos fases (salida y retorno) e involucrará a diversas unidades de la Policía de Neuquén, incluyendo Divisiones de Tránsito, Brigadas Rurales, Grupos de Operaciones y múltiples comisarías.

Puntos Claves:

  • Puesto de Tránsito en el Km 1324 de RN 22
  • RN 237 – KM 1444 (ZONA URBANA)
  • RN 237 – KM 1518 (COLLON CURA)
  • Puente La Rinconada
  • División Transito Zapala. Puesto I: RN 22 km 1.4000
  • División Brigada Rural Zapala: RP 13 altura vías férreas
  • Patrullas preventivas sobre las Rutas Provinciales y nacionales N° 5, 7, 17, R-N 40
  • Destacamento Puente Carretero
  • Destacamento Tercer Puente 
  • Destacamento Balsa Las Perlas 
  • Patrullaje preventivo Avenida Mosconi – Ruta Provincial 7- Autovía Norte
  • División Tránsito Villa Obrera 
  • Destacamento Dique Ballester 
  • RP 7 Y 51
  • Patrullaje preventivo RP 7-51- 67
  • División Tránsito Rural y Turística Plottier Senillosa
  • Arroyito – Ruta 22 KM 1248 – El Mangrullo-
  • Destacamento Bascula
  • Patrullaje preventivo RN 22- Autovía Norte
  • RP 43
  • RN 40 y RP 23  (PUESTO 1)
  • Puesto Muelle de Piedra
  • Puesto policial Aurauco
  • RN 40 – KM 2056
  • RN 40 –  KM 2225
  • RN 237 y RP 65

 Objetivos Específicos

  • Reforzar la seguridad vial: Mediante controles preventivos y fiscalización del tránsito.
  • Asistencia: Brindar asistencia rápida a turistas en caso de emergencias.
  • Coordinación: Realizar acciones conjuntas con otros organismos y fuerzas de seguridad.
  • Mantener la paz social: Y el respeto a la legalidad.
  • Concientización: Informar a los turistas sobre la conducción segura (no uso de dispositivos móviles, uso del cinturón de seguridad, luces, etc.).
  • Asesoramiento: Ofrecer información sobre lugares turísticos, ubicaciones, medidas de seguridad y recomendaciones.

Asimismo, en la capital neuquina, el día domingo 15 se llevará a cabo el tradicional Carnaval en la ciudad, con Feria de Artesanos y espectáculos Musicales, donde se estima la concurrencia aproximada de 30 mil personas. Por lo tanto, se trabajará en el tránsito, con apoyo del Sistema Inntegrado de Emergencia del Neuquén (SIEN)

Artículo anterior
Neuquén capacita una reserva de brigadistas voluntarios para emergencias

