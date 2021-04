ATE convoca a paro «por todos los sectores»

La medida de fuerza de ATE se conoció a través de un comunicado, luego de que el sindicato realizara un plenario de delegados en el predio que tiene en Plottier. Los representantes de los distintos sectorespor el pase a planta de los eventuales, el «pago del plus por la ropa de trabajo», un «salvataje» al Instituto de Seguridad Social del Neuquén», el convenio colectivo general y la continuidad de los trabajadores de Termas.

Desde el gremio, difundieron el discurso de Quintriqueo en Plottier, en el que aclaró que el acuerdo salarial que firmaron en marzo «no fue a espaldas de la gente, hubo asambleas, plenarios y se votó, pero hay personas (a las) que no les gusta la democracia».

También sostuvo que «no hay que meter a todos en la misma bolsa; el problema son aquellos que”, en alusión a la puja interna en ATE.»Tenemos una responsabilidad sobre los 31 mil trabajadores, no solo con un solo sector, y es por ello que nos encontramos muy preocupados y no fogoneamos luchas internas porque si hay algo que ATE Neuquén desde su conducción no quiere es que,”, destacó Quintriqueo, con énfasis en la figura que ya es un símbolo de los autoconvocados de Salud.

Cuestionó además que «ahora los diputados y diputadas se refieren al tema de Salud, pero hace poco tiempo son los que votaron en contra del Convenio Colectivo de Trabajo y ahora se hacen los preocupados por el personal». Agregó que, desde ATE, proponen «que, como parte de uno de los poderes del Estado, que estén todos los diputados y diputadas sentadas en la mesa junto al Ejecutivo de la provincia para encontrar una solución; pero no solo para el personal de Salud, sino para todos los sectores que componen la administración pública porque, desde ATE Neuquén, no privilegiamos un sector por sobre otro”.

El responsable de Acción Política de ATE, Mario Sepúlveda, advirtió que, «si el Ejecutivo decidió abrir la billetera, que la abra bien grande porque salimos a pelear por todos y todas, por el conjunto de la clase trabajadora, porque para esta conducción no hay privilegios ni sector más importante que otros”.

Pase a planta de 1300 eventuales

También hizo declaraciones en el plenario Juan Millapán, de la junta interna de ATE en el hospital Castro Rendón, quien culpó a distintos sectores políticos de «fogonear» una puja gremial. «Jesús Escobar y Raúl Godoy usan la lucha de Salud y fueron los que votaron en contra del Convenio Colectivo de Trabajo», subrayó.

Mencionó también que en el conflicto «están los que quisieron cerrar el hospital Castro Rendón en el año 2005 con (el ex gobernador Jorge) Sobisch y algunos referentes de la izquierda, aquellos que abandonaron las calles en ese mismo año».

«Vamos a ir por el pase a planta de 1300 compañeros de Salud y saber que, si hay plata, la vamos a ir a buscar con todo el sector de ATE Salud que banca la conducción del compañero Quintriqueo; no como el secretario de Energía, Darío Martínez, que no interviene en el plan de vacunación que han establecido con el aumento de las naftas, porque cada 15 días tenemos un aumento de las naftas y eso se traduce en inflación, en precio que hoy los paga la clase trabajadora”, se explayó.

También Andrea Gatica, la secretaria de Hacienda de ATE Neuquén, acusó a referentes políticos de impulsar el conflicto en Salud. «Les venimos a decir a los Parrilli, a Escobar, a Trabalón que dejen de hacer del territorio sindical el centro de disputa de lo que no pudieron con el voto popular”, criticó.