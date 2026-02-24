ATEN confirmó paro docente nacional el 2 de marzo en el inicio del ciclo lectivo

La medida fue convocada por CTERA en reclamo de paritarias, financiamiento educativo y en rechazo al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por el Gobierno Nacional.

El gremio docente ATEN anunció su adhesión al paro nacional convocado para el próximo 2 de marzo, fecha en la que comienza el ciclo lectivo en varias provincias del país. La medida de fuerza fue definida por el Congreso Nacional de CTERA en el marco de una serie de reclamos vinculados a la situación educativa y laboral del sector.

Entre los principales motivos del paro se encuentran el pedido de una nueva ley de financiamiento educativo, la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa que impulsa el Gobierno Nacional.

La secretaria general de ATEN Neuquén, Fanny Mansilla, explicó que la decisión responde al contexto que atraviesan distintas jurisdicciones. “Hay provincias que están en riesgo sus regímenes jubilatorios y no han sido convocadas a paritaria”, señaló en declaraciones radiales.

La dirigente gremial remarcó que la ausencia de la paritaria nacional genera un impacto directo en las negociaciones salariales provinciales, ya que ese ámbito establece el piso salarial docente en todo el país.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación en el sector es el proyecto de ley de libertad educativa que próximamente sería tratado en el Congreso de la Nación. Mansilla advirtió que la iniciativa plantea cambios sustanciales en el sistema de designación docente.

“Las designaciones sin las juntas de clasificación pasarían a realizarse en cada escuela, con listados conformados por cada institución y con consejos de padres que evaluarían el desempeño docente”, explicó.

Actualmente, el sistema de juntas de clasificación garantiza que los docentes accedan a los cargos por orden de mérito, teniendo en cuenta antecedentes, formación, antigüedad y capacitación.

La titular de ATEN cuestionó que el nuevo esquema podría afectar la carrera docente y trasladar responsabilidades a las familias. “Imagínense una familia que además de trabajar tenga que involucrarse en la designación de docentes. Esta ley, disfrazada de libertad y modernización, representa un impacto negativo porque ataca la carrera docente”, afirmó.

El paro nacional coincidirá con el inicio de clases en varias provincias, lo que anticipa un comienzo de ciclo lectivo marcado por el conflicto y los reclamos del sector educativo.