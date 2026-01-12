Atención a migrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén

El objetivo del espacio garantizar el acceso igualitario a derechos fundamentales para las personas migrantes.

La Delegación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén lleva adelante un espacio de atención a Migrantes, a través del cual ofrece orientación y asistencia en trámites migratorios como:

Radicación temporaria

Radicación permanente

Certificado de Movimiento Migratorio

Certificado de Radicación.

Ciudadanía argentina.

La convocatoria se extiende a vecinos y vecinas de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Por consultas comunicarse al 2944208548