Atletas neuquinos se lucieron en el Mundial Máster de Atletismo en Italia

Lucila Sotelo y Vanesa Dinamarca fueron las mejores atletas sudamericanas en sus respectivas categorías. De la competencia también participaron otros tres deportistas de la provincia.



Las neuquinas Lucila Sotelo, con un quinto puesto en Classic 35 años y Vanesa Dinamarca, con el cuarto lugar en SF35, fueron las mejores atletas sudamericanas en sus respectivas categorías en el 24° Mundial Máster de Atletismo de Montaña que concluyó este domingo en Meduno, Italia, del que también participaron otros tres atletas de la provincia en distintas categorías.

Sotelo, de la ciudad de Neuquén, terminó en la quinta posición con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 37 segundos en la prueba Classic sobre 14 kilómetros. En tanto que Dinamarca (oriunda de Zapala pero que reside en San Martín de los Andes), tuvo un tiempo de 4 horas, 14 minutos y 49 segundos en la competencia Long de 35 kilómetros, quedando en cuarto lugar. Ambas fueron las mejores atletas sudamericanas en sus respectivas categorías.

La competencia en Italia contó con la participación de otros tres atletas neuquinos: Rafael Iannelli de Neuquén capital; Darío Gauna, de Buta Ranquil y Rodolfo Morales, de Junín de los Andes.

Iannelli quedó en el puesto 23° en la general, siendo el segundo sudamericano en Classic 40-45 años. Morales (60-65 años) compitió en Long sobre 34 km (quedando en el 16° lugar) y en Classic (45°), en tanto que Gauna quedó en el puesto 42° en la categoría 50-54 años en kilómetro vertical.

«Estos deportistas dejan a Neuquén en lo más alto a nivel mundial. Historias como la de Lucila representa el verdadero espíritu de superación, su historia es un ejemplo conmovedor de cómo el sacrificio y la vocación por el deporte pueden ser un camino para superar las adversidades más profundas. Es un orgullo para Neuquén ver a los deportistas neuquinos dejarlo todo en la escena mundial y demostrar que la resiliencia es nuestra mayor fortaleza», destacó la secretaria de Cultura, Deportes y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone.

El deporte como camino

La vida de Lucila Sotelo es una historia de resiliencia que aflora con fuerza para compensar años de privaciones y grandes sacrificios. La joven de 36 años, que encontró en el deporte una motivación para superar el dolor, cumplió su gran sueño de integrar la Selección Argentina y quedar en el Top 5 continental.

Lucila atravesó siendo muy joven la inesperada muerte de su pequeño hijo y el padecimiento de dolores físicos como consecuencia de un parto prematuro que la llevó a peregrinar por quirófanos y terapias de recuperación constantes.

El pequeño murió con apenas 24 meses de vida como consecuencia de un síndrome nefrótico. Años después, y luego de superar una endometriosis de pared abdominal por efecto de un parto prematuro que derivó en quince operaciones y un lento proceso de recuperación, la conexión con el deporte y especialmente el running fue un cable a tierra para reinventarse y nacer a una nueva vida.

Dinamarca, por su parte, abogada y escribana de profesión, fue declarada este año Embajadora Deportiva de San Martín de los Andes por el Concejo Deliberante local, reconociendo su trayectoria y el compromiso en el ámbito del trail running, disciplina en la que viene sumando importantes logros a nivel nacional e internacional.

El Concejo destacó además el espíritu de superación de la joven, quien fue diagnosticada con celiaquía en 2014, condición que logró estabilizar gracias a su disciplina y perseverancia.