Atrapan a ladrón robando bebidas alcohólicas en un comercio

El hecho se registró cerca de las 20 horas de este miércoles en un local comercial de calle Villegas. El rápido accionar policial, logró ubicar al sujeto y frustrar el robo en el comercio.

Un delincuente mayor de edad, fue captado robando mercadería, en su mayoría bebidas alcohólicas, que escondía entre sus pertenencias en un conocido Market, ubicado en una calle céntrica de la ciudad.

Al llegar personal del Comando Radioeléctrico, logró reducir al delincuente, fue demorado y trasladado a la comisaria 23, para continuar con las actuaciones judiciales.