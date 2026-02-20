Aumentan el despliegue de búsqueda para encontrar a Salvador

El operativo para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, el joven tucumano de 32 años desaparecido en la región cordillerana, continúa activo. Fue visto por última vez el lunes y desde entonces no hubo más contacto.

Su auto apareció estacionado a la vera de la ruta que une Villa Traful con San Carlos de Bariloche, con todas sus pertenencias en el interior, el baúl abierto y un par de zapatillas fuera del vehículo.

Ailín Scalella, novia del joven, explicó que Salvador llevaba más de un mes recorriendo el sur del país. «Estaba por la zona de Bariloche y San Martín de los Andes. Siempre estuvimos en contacto y sabíamos dónde estaba. Tiene un primo y amigos en el sur», relató en declaraciones a medios locales.

El dato inquieta especialmente a la familia, ya que Salvador es escalador y tiene amplia experiencia en actividades de montaña. «Sabe manejarse en la naturaleza», explicó su pareja. No obstante, subrayó un aspecto clave: el joven toma medicación psiquiátrica y, sin ella, podría sufrir desorientación.

«Atraviesa una situación de paranoia y creemos que es posible que este escondido en algún lugar de poca accesibilidad», indicó Luciana Ortiz Luna, titular de la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, en comunicación con La Red Neuquén.

Sobre la búsqueda, la funcionaria señaló: «Hay personal de emergencia de Neuquén y Río Negro, desde brigadistas hasta de Manejo de Fuego. Sumamos drones y cámaras térmicas».

«Anoche terminamos el operativo a las 3 de la mañana y hallamos rastros de una persona descalza. Hoy retomaremos la búsqueda en este lugar, que es de zonas rocosas», resumió.

