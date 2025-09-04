Autorizan salidas transitorias al condenado Pedro Jofré el tirador de ATE

El condenado Pedro Jofré podrá salir 12 horas cada dos meses por decisión judicial. Cumple ocho años de prisión por tentativa de homicidio agravado.

La jueza de ejecución penal Raquel Gass resolvió otorgar salidas transitorias a Pedro Jofré, condenado a ocho años de prisión por tres hechos de tentativa de homicidio agravado con arma de fuego. La autorización establece una salida de 12 horas cada dos meses, bajo estrictas condiciones y supervisión de un tutor.

Los delitos ocurrieron en julio de 2022, durante un conflicto sindical en inmediaciones de la Municipalidad de San Martín de los Andes, donde Jofré disparó contra dos periodistas y una militante.

Durante la audiencia, la defensa de Jofré solicitó dos salidas mensuales de 12 horas, argumentando buena conducta, finalización de estudios y participación en talleres.

La fiscalía, en cambio, señaló que el riesgo criminológico es medio y que la incorporación a tratamiento es reciente. Propuso una salida bimestral de 12 horas con evaluación posterior.

Condiciones de la salida transitoria



La resolución establece que Jofré:

Sea acompañado por un tutor hasta el domicilio.

Permanezca en ese lugar durante todo el período autorizado.

Se abstenga de cualquier contacto con las víctimas o sus familiares.

No consuma alcohol ni estupefacientes.

La defensa pidió revisar la periodicidad de la medida para futuras evaluaciones.