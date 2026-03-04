Avanza el proyecto de pavimentación de los callejones Torres y Gingins

La Arq. Romina Schenk a cargo del proyecto, fue recibida por los concejales para explicarles y analizar en detalle, los alcances del tan esperado proyecto anunciado por el Gobernador Rolando Figueroa.

Este proceso se inició de manera inmediata tras el anuncio gubernamental. Al día siguiente, la Ministra Bertoldi y su equipo de trabajo se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para dar inicio a las tratativas. Desde ese momento, el cuerpo legislativo ha trabajado de forma ininterrumpida en la temática, con el objetivo de establecer un marco normativo adecuado para el recupero financiero de la inversión provincial.

En la reunión de este martes, los concejales y la profesional repasaron los detalles técnicos del proyecto con el fin de determinar el impacto que la obra tendrá en cada sector de la ciudad. Este análisis resulta fundamental para diseñar un proceso administrativo coherente y equitativo, que contemple las particularidades de cada zona afectada por las intervenciones viales.

El Concejo Deliberante reafirma su compromiso de acompañar las obras de infraestructura que benefician a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, garantizando a la vez la transparencia y la equidad en los mecanismos de financiamiento y recupero de la inversión.