Avanza la obra de la Escuela Integral N°3

Familias, vecinos y la comunidad educativa de la Escuela Integral N° 3 celebraron el avance de la obra del edificio que el Estado neuquino construye en Chacra 4, luego de una visita que realizaron este viernes junto al intendente municipal, Carlos Saloniti.

El jefe comunal encabezó la recorrida por la obra que deberá estar finalizada en septiembre próximo, acompañado de las familias de estudiantes, funcionarios municipales y representantes del Consejo Municipal de Discapacidad (Co.Mu.Dis.).

Saloniti fue recibido por los representantes de la empresa Julio César Maiolo, la empresa que construye la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N° 3, una de las que el Estado provincial lleva adelante en nuestra ciudad.

El edificio está ubicado en el triángulo formado por la calle Pil Pil (próxima a ser pavimentada), la Ruta Nacional 40 y el edificio del Cpem 28. Tendrá una superficie de 2.610 metros cuadrados, de los cuales 1.526 serán cubiertos.

Los responsables de la obra explicaron que la escuela se estructurará en dos alas, en una de ellas estará el sector administrativo, servicios (cocina y sanitarios) y talleres; la otra alberga aulas, SUM, invernadero (exterior) y huerta.

Durante la recorrida se observó el avance de la obra, cuya estructura está próxima a recibir el techo para luego permitir los trabajos en el interior. El edificio tendrá accesibilidad y contará con paneles solares de funcionamiento diario.

El mandatario comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Matías Consoli, y por el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Mariqueo.

Claudia Herrera, integrante del Consejo Municipal de Discapacidad (Co.Mu.Dis), resaltó que esta visita permitió saber “cómo está avanzando la obra, que tantos años de espera ya dejaron de ser una espera”.

Recordó que “hay una matrícula importante que se va a beneficiar actualmente y en un futuro” y destacó que, con esta obra, “le estamos dando una nueva oportunidad a la discapacidad de San Martín de los Andes, con los apoyos educativos que siempre necesitó”.

La presidenta de la Junta Vecinal de Chacra 4, Rosa Delgado, se mostró “más que feliz” por esta obra y porque “el barrio va creciendo”. Destacó que “ahora va a arrancar el asfalto y todo esto llevará un gran avance al barrio, por eso estoy más que agradecida”.

Evangelina Keller, mamá de una estudiante de la Escuela Integral N° 3, diojo que el avance de la obra es “muy emocionante”. Si bien lamentó que su hija no va a poder disfrutar del edificio porque está finalizando su período de escolaridad, afirmó estar “contenta por el resto de sus compañeros y los que vienen atrás”. Pensando en un mejor aprovechamiento del nuevo edificio, se mostró esperanzada “de poder hacer algo con algún nuevo proyecto para el turno vespertino, para los que ya están egresados, para fortalecerlos”.

El intendente Saloniti sostuvo que, el avance de la obra genera “una felicidad enorme” porque “son muchos años de lucha de los familiares, de trabajo, de pelea”. Destacó que “lo importante es que estemos todos juntos para lograr este sueño, que es un sueño que se va a concretar y que después vienen otros más” con las otras escuelas en ejecución o licitadas.

Saloniti agradeció especialmente “a todas las familias, porque es importante el trabajo que han hecho y la pelea que han dado”; a la empresa constructora “porque está haciendo un trabajo enorme” y “al Gobierno de la provincia, por invertir fondos públicos en Educación, tanto en este colegio como en el Cpem 96, que está avanzando también a pasos agigantados”, en Cordones del Chapelco.

“Nosotros, como Municipio, lo que vamos a hacer es seguir mejorando el barrio. Ya comenzaremos con el pavimento de la calle de Las Lajas y, si Dios quiere, todo este frente va a estar todo pavimentado”, concluyó.