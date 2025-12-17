Avanza la pavimentación de la RP 62, principal acceso al Lago Lolog, de cara a la temporada de verano

Desde el inicio de los trabajos el 15 de septiembre, la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N.º 62 registra avances sostenidos en el tramo comprendido entre Laguna Rosales y el Puente Quilquihue, mejorando de manera progresiva uno de los principales accesos al Lago Lolog, un corredor clave para residentes y visitantes, especialmente durante la temporada de verano.

Durante estos primeros meses se llevaron adelante tareas de preparación del trazado y conformación de los anchos del camino, junto con la ejecución de capas estructurales, avanzando con la subrasante y la subbase. En paralelo, se completaron los trabajos de apeo de árboles en los sectores actualmente intervenidos, lo que permitió continuar con las siguientes etapas de la obra.

En materia de obras hidráulicas, se finalizó el hormigonado de la alcantarilla ubicada en la progresiva 4.100. En los próximos días se aguardará el tiempo necesario de fraguado del hormigón para su habilitación al tránsito. Al mismo tiempo, continúan los trabajos de hormigonado de alcantarillas laterales a lo largo del trazado.

De cara al cierre del año, a partir del 20 de diciembre la obra reducirá su ritmo de trabajo con motivo de las fiestas. No obstante, se mantendrá presencia de personal para tareas de mantenimiento hasta el 5 de enero, fecha en la que se retomarán plenamente las actividades.

Para el mes de enero, el plan de trabajo contempla la continuidad de la subrasante y la subbase, el inicio de los trabajos correspondientes a la capa de base del camino, la continuidad de las alcantarillas laterales y la finalización del tramo pendiente de la alcantarilla transversal en el sector donde finaliza el barrio Los Ñires. Asimismo, se continuará con las tareas de alambrado, tanto en reposición como en la instalación de nuevos tramos.

En el marco del inicio de la temporada de verano, se solicita a quienes transitan por la zona extremar las medidas de seguridad vial, circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, especialmente en los sectores donde se desarrollan tareas activas, con el objetivo de garantizar una circulación segura para vecinos, vecinas y visitantes.

Ante cualquier consulta, se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto: WhatsApp +54 9 11 2304 3038, correo electrónico obraruta62@gmail.com e Instagram @ObraRuta62, donde se publican avances, novedades y recomendaciones de seguridad durante la ejecución.

Se agradece la colaboración de la comunidad para sostener condiciones seguras de circulación durante el desarrollo de los trabajos y prevenir incidentes que puedan afectar a trabajadores, vecinos y conductores.