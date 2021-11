Badilla: “Vamos a recorrer mucho el territorio provincial, los destinos consolidados pero también los que están en vías de consolidación”

– ¿Esperaba esta designación en Turismo?

Marisa Focarazzo, la ex ministra de Turismo.

Me considero parte del equipo del gobernador Gutiérrez por mi cargo como intendente y por mi función política. Trabajamos muy cerca y en conjunto y siempre he estado a disposición de lo que el gobierno provincial necesite. En ese sentido no lo tomé de manera sorpresiva pero sí fue inesperado para este momento y en estas circunstancias. Lo mío será darle continuidad a la gestión de una compañera como Marisa Focarazzo, con la que hemos trabajado mucho y que le ha dado un fuerte impulso a la actividad turística.

– ¿Cómo será la transición, teniendo en cuenta que usted debe dejar la intendencia de Villa Pehuenia?

Ya solicité el uso de licencia por tiempo indeterminado hasta que dure mi función en el gabinete provincial, eso será tratado esta semana y acá también habrá una continuidad con Carmen Cordero, actual presidenta del Concejo Deliberante, que asumirá como intendenta. El proyecto es idéntico, ya que con ella conformamos el mismo equipo de gestión.

– ¿Cuándo asumirá como ministro?

El martes voy a ir a Neuquén para tomar contacto con la función y establecer el día que se hará el juramento. Con el gobernador estoy en contacto permanente.

Foto de archivo. El gobernador Omar Gutiérrez junto a Sandro Badilla.

– ¿Qué objetivos se ha trazado para esta gestión al frente del ministerio?

El objetivo que nos planteó el gobernador es dar continuidad a la tarea que venía desarrollando Focarazzo, fortalecer la presencia en el territorio, acompañando a todas las plazas turísticas, con un trabajo fuerte con el sector privado en la difusión y promoción de nuestros destinos. Lo que quiero hacer ver es que nuestro trabajo se enfocará en esto, con la idea de profundizar esos objetivos.

– ¿Piensa trabajar algún tema en particular más allá de esta continuidad?

Vamos a recorrer mucho el territorio provincial, los destinos consolidados pero también los que están en vías de consolidación, iniciando ese proceso o más atrasados. Trabajaremos mucho con el norte neuquino, que tiene una potencialidad enorme. Y haremos un seguimiento para dar cumplimiento a las obras que son parte del plan quinquenal, ahí hay contenidas muchas para la zona norte y otros lugares de la provincia.

– ¿Habrá alguna política pensada para recuperar las plazas hoteleras que se perdieron en la pandemia?

Lo que vemos es que hay una recuperación y no tengo dudas que en el verano se van a incrementar esas plazas, más allá de lo que se perdió el año pasado.