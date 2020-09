Banca del vecino para Nadia, la mujer que usurpó la vivienda en Chacra 32

>> Locales, Sociedad

El Concejo Deliberante le otorgó, en la Sesión del jueves, el espacio de la banca del vecino a Nadia, la mujer que cobró relevancia tras ocupar una casa de Chacra 32. Hasta el momento no se le presentó ninguna solución, solo una denuncia de Marcelo Alveal, secretario de vivienda, por usurpación.

En contacto con Lacar Digital, Nadia expresó: «No sé que van a hacer conmigo. Porque no hay una solución».

Frente a la denuncia de Alveal y la amenaza de desalojo varias organizaciones sociales mostraron su apoyo a la vecina, «Ellos van a poner el cuerpo para que no la realicen. Pero no es a lo que queremos llegar. Es una verguenza que no puedan tener una respuesta», manifestó.

Y agregó que «No hay nada planteado, ninguna ordenanza excepcional en casos como el mio».

En un desgarrador relato, cargado de angustia y desesperación Nadia volvió a contar el por qué de su decisión y le pidió a los 11 concejales que por favor la ayuden.

«Yo no quiero que me regalen nada, que me la cobren la casa, pero no puedo salir a pagar un alquiler. O pago el alquiler o como», relató en la última sesión del Concejo Deliberante.

La vivienda de Chacra 32 es conocida por los vecinos del barrio por tener una construcción que, según explicaron, pertenece al pastor de una Iglesia.

Hasta el momento, esta acusación solo se basaba en el testimonio de vecinos y de la propia Nadia. Pero ayer, la mujer, que aún vive en el lugar, presentó fotos que demuestran que algún tipo de relación entre el Pastor Calixto y el lugar hay.

Llaves, paquetes a nombre de esta persona, ropa y algo de 7 baños dan a pensar que esa vivienda no la usaba una familia.

Desde el Concejo Deliberante el único que le respondió a Nadia fue Martín Rodríguez, cocnejal del Frente de Todos, quien aseguró que hicieron y están haciendo todo lo que está a su alcance.

Además, Rodríguez le explicó a Nadia y a los allí presentes que, como todas las viviendas sociales, esta también tiene un suplente que tiene el derecho de hacer uso.