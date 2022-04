Bariloche: comunidad chilena reclamó apertura del Samoré en el Centro Cívico

>> Sociedad

El reclamo se registró en el día de hoy en las calles de Bariloche. Así mismo en la ciudad de Neuquén capital, un grupo de argentinos y chilenos, hicieron una velatón en las puertas del Consulado chileno.

En diálogo con este diario, Alejandra Guzmán expresó «desde hace una semana desde el circulo chileno Gabriela Mistral, hemos estado juntando firmas, avalando un pedido que efectúo la legisladora Julia Fernández por la apertura del Cardenal Samoré, también se hizo eco de este pedido Agustín Domingo y Luis di Giácomo, para entregar el petitorio en mano al Presidente Boric.

Hoy decenas de vecinos tanto de Chile como Argentina, marcharon por las calles de Bariloche «esta mañana nos juntamos en el centro cívico de bariloche y nos trasladamos caminando hasta el consulado, donde presentamos al Cónsul, una nota con más de 1400 firmas de ciudadanos chilenos y argentino y le solicitamos que eleve la nota a las máximas autoridades del Chile» y agregó «fuimos atendidos y nos dijo que en el transcurso de la semana enviará la nota y nos daría una respuesta» indicó Alejandra.

«Nuestro pedido se basa en que han pasado dos años, muchos incluso con una cuarta dosis de vacuna por ende no hay justificativos para que algunos no puedan ingresar a nuestro país, además nos hacen gastar un dinero para no creernos porque debemos viajar con muchos papeles y con un PCR y en la aduana no nos creen y tenemos que volver a hacernos otro PCR en la aduana. Sanitariamente estamos bien, los chicos van a la escuela sin barbijos y no entendemos este impedimento para volver a nuestro país, estamos viviendo una situación muy triste cuando vemos todas las fronteras internacionales y no pasa lo mismo con Chile» finalizó Alejandra.

Por otro lado, en Neuquén, un grupo de 50 chilenos y argentinos protestaron frente al consulado de Chile en reclamo de la apertura de fronteras. Sostuvieron que las condiciones ya están dadas para que se abran los caminos internacionales. Pasaron la noche del domingo y fueron atendidos en horas de la mañana.

El cónsul de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, indicó que todavía continúa vigente el decreto del vecino país por el cual los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré seguirán cerrados hasta el 30 de abril. Actualmente solo se permite la circulación de transporte de carga.