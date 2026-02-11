EducaciónSociedad

Becas: Juventudes retoma la difusión y asesoramiento a estudiantes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El dispositivo se implementará en forma simultánea a partir del jueves en cuatro puntos de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de difundir información sobre el proceso de reinscripción a las becas.

Con el comienzo de un nuevo periodo de reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez, que se inició esta semana, la subsecretaría de Juventudes brindará información sobre los requisitos desde este jueves 12 y hasta el 20 de febrero en cuatro puestos estratégicos.

Por la mañana, los agentes estarán de 10 a 12 en el hall de entrada al auditorio de la Universidad Nacional del Comahue y por la tarde, de 18 a 20, en el Paseo de la Costa y los balnearios Sandra Canale y Valentina Brun de Duclot. Si las condiciones climáticas lo permiten, la actividad se realizará hasta el 20 de febrero. 

De la misma manera que ocurrió durante el mes de enero, el organismo, que depende del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, estará en distintos puntos de la ciudad de Neuquén con acciones de difusión para las juventudes sobre esta importante política pública del Gobierno Provincial.    

La iniciativa tiene como objetivo sumarse al operativo de difusión sobre el programa de becas para garantizar el acceso al beneficio a jóvenes entre 18 a 35 años que cursen el nivel superior (terciario y universitario). 

Se brindará información sobre los requisitos y acompañamiento en el uso de la plataforma digital para completar correctamente el proceso, además de un seguimiento personalizado a través de llamados telefónicos y WhatsApp para garantizar la continuidad del beneficio, esta acción estará a cargo del ministerio de Educación. 

El total de estudiantes en condiciones de renovar el beneficio es de 18.900, de los cuales 2.082 estudian en instituciones terciarias y universitarias, quienes cobrarán el beneficio económico mensualmente. En este contexto, Juventud recibió una capacitación específica que ofreció la dirección general Operativa de Becas del ministerio de Educación.

Marcela Barrientos
Neuquén copó las selecciones argentinas de Beach Handball

