Benjamin Delia Gregori brilló en Córdoba



El sanmartinense Benjamin Delia Gregori logró un desempeño destacado en la carrera de 10 km organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, disputada en un circuito homologado por la CADA. Con un tiempo oficial de 31:58 minutos (no oficial 31:47), registró su mejor marca personal, quedándose con el primer puesto en su categoría y el octavo lugar en la clasificación general.

La competencia reunió a atletas de élite del país, como el “Tucu” Gómez y Juani Dutari, lo que realza el valor de su actuación frente a un nivel competitivo de primer orden.