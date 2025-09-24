Benjamin Delia Gregory brilló en la Maratón Internacional de Buenos Aires

El sanmartinense Benjamin Delia Gregory dejó su huella en los 42 kilómetros al ubicarse 48° en la clasificación general, un desempeño sobresaliente dentro de una prueba que reunió a más de 15 mil corredores de todo el mundo. Entre los argentinos, Benjamin terminó 28° en la general masculina, mientras que en la franja etaria 18 a 28 años se metió en el 8° puesto global y alcanzó el 4° lugar entre los argentinos de esa categoría.

La competencia, disputada el domingo 21 de septiembre bajo una persistente llovizna, volvió a convertir a la Ciudad de Buenos Aires en epicentro del running sudamericano. Con partida y llegada en la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, el circuito certificado por World Athletics atravesó íconos urbanos como el Rosedal, Recoleta, el Obelisco, Plaza de Mayo, La Boca y Puerto Madero.



En ese escenario de clima adverso, pero cargado de energía primaveral, la actuación de Delia Gregory destacó entre miles de atletas locales e internacionales que desafiaron la lluvia para completar los 42.195 metros y celebrar una nueva edición de la fiesta runner más importante del país.