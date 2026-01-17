Benjamín Delia se quedó con la general en el Lolog E-Ko Trail

El sanmartinense Benjamín Delia fue uno de los grandes protagonistas del Lolog E-Ko Trail, competencia que se disputó en San Martín de los Andes el 11 de enero y reunió a corredores de distintos puntos de la región. Delia se impuso en la clasificación general, marcando un tiempo de 1 hora y 13 minutos, y confirmó un arranque de temporada ideal.

Tras la carrera, el corredor destacó la importancia del resultado en este momento del año:

“Tuve un primer lugar en la general, y tarde 1:13hs. Es mi primera carrera del año, y estoy haciendo una pretemporada apuntando a los 110km del paragonia run, que va a ser en abril.”, señaló.