Benvenuti: “Es un momento verdaderamente increíble, uno de los triunfos más sentidos de mi carrera”

El neuquino de Villa la Angostura hizo historia en el Turismo Carretera ayer logrando imponerse en la última vuelta en un mano a mano con Mariano Werner, campeón de la categoría que corría en su casa. Juan Cruz Benvenutti tuvo que largar mano a mano 2 veces a 4 vueltas del final por distintos inconvenientes en pista, en la segunda largada logró imponer el Torino sobre el Ford y así obtener un triunfo emocionante en el TC.

Lo destacó el piloto de Villa la Angostura al hacer un balance del vibrante triunfo de este domingo. Ahora ocupa el vigésimo segundo lugar con 82 unidades y está de nuevo en condiciones de dar pelea por el título nuevamente. Mirá el video.

Fue la quinta fecha del año en el autódromo de Paraná con la disputa de la series y finales de cada una de las especialidades mencionadas. Así la máxima categoría de nuestro automovilismo argentino ofreció un espectáculo del que el neuquino fue gran protagonista mostrando que maneja y que tiene lo que hay que tener para aguantar a un campeón detras de los espejos.

El angosturense Juan Cruz Benvenuti, quien tras un duro comienzo de temporada ayer tuvo su desquite triunfal junto al Renault Sport Torino Team tenía que atacar al líder y no había margen de error ni existía tiempo para hacerlo, pero lo logró después de un segundo relanzamiento de prueba.

Al finalizar la jornada el angosturense dijo «Es un desquite enorme para nosotros. Me tocó tomar una decisión muy importante a fines de la temporada pasada y las cosas no nos venían saliendo a pesar del enorme trabajo que se realizaba en cada área. Por una u otra cosa no podíamos demostrar para lo que estábamos, nos costó mucho llegar acá y por eso creo que es un momento verdaderamente increíble, uno de los triunfos más sentidos de mi carrera».



Agregó «Cómo dije antes, me tocó atravesar muchas cosas en este último tiempo, uno llega a perder un poco la confianza pero no las ganas de estar arriba. Logramos el triunfo de una forma soñada, en una definición increíble y sinceramente no puedo pedir más».

Destacó «Habíamos dicho que este podía ser el puntapié inicial para comenzar a recuperar el terreno perdido y creo que hemos logrado dar ese paso».

Solo tengo palabras de agradecimiento para toda mi familia, mis amigos, mi novia, para todo el Renault Sport Torino Team, Esteban Trotta, Alejandro Reggi y la red de concesionarios Renault de todo el país por su enorme trabajo y apoyo, a las empresas que hacen posible nuestra presencia en el Turismo Carretera y a toda la provincia de Neuquén por el apoyo y el cariño de siempre», sentenció el neuquino que ahora ocupa la vigésima segunda plaza en el certamen anual sumando 82 unidades y el triunfo que lo habilita a luchar de lleno por el título nuevamente.

La sexta cita del año para la máxima y el TC Pista tendrá lugar en el Autódromo Ciudad de Concordia a partir de los días 29 y 30 de Mayo, significando seguramente una exigencia más que importante por atravesar el ecuador de la etapa regular.