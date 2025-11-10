Boca le ganó a River en el Superclásico y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Con goles de Zeballos y Merentiel, el Xeneize venció 2 a 0 al Millonario en La Bombonera.

Boca venció a River por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, y de esta manera no solo aseguró su pase a los octavos de final, sino que también aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2026.

Tras un primer tiempo parejo, en el que las situaciones de gol brillaron por su ausencia, en los minutos de adición, Zeballos le ganó en la carrera a Rivero, remató al arco, tapó Armani y en el rebote definió con el arco a su merced para abrir el marcador.

En el complemento, rápidamente el Xeneize volvió a pegar. En la primera jugada clara, Zeballos le ganó la carrera a Portillo, se metió al área y allí asistió a Merentiel, quien dentro del área definió con el arco a su merced para poner el 2 a 0 final.

Luego de esto, River sintió el golpe y pudo sufrir una goleada. Entre las malas definiciones de Giménez, más una buena respuesta de Armani, el Xeneize se perdió las situaciones para abultar el marcador.

Con esta victoria, Boca se aseguró la segunda posición de la tabla anual, por lo que estará presente en la fase de grupos de la Copa Conmebol 2026, en lo que será su vuelta a esta competición tras dos años de ausencia.