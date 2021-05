Bocinazo para pedir presencialidad en las escuelas

>> Locales

Hoy, desde las 13 horas, los “Padres Organizados San Martín de los Andes” llevaron a cabo un bocinazo en reclamo de la presencialidad escolar. La manifestación tuvo lugar en la Plaza San Martín. Lacar Digital estuvo presente y conversó con Pablo Amado, referente del grupo de padres autoconvocados.

“Nos encontramos acá, reclamando el 100% de la presencialidad en las escuelas, ya que los datos estadísticos de salud nos apoyan; el contagio en las escuelas es casi nulo, solo hay 4 positivos cada 10.000 estudiantes», declaró Pablo Amado a Lacar Digital. Aclaró que estos datos estadísticos son “datos que aportó la ministra Storioni, que junto a Salud dijo que las escuelas no son un espacio público de contagio”

“Nuestro reclamo es que no quede ningún chico afuera, porque la virtualidad no es para todos», afirmó el referente de Padres Organizados SMA, y agregó que, “siempre se discrimina a los chicos que menos recursos tienen, los chicos que tal vez no tienen una buena a conexión a internet, y los que quizá no tienen dispositivos para conectarse”.

A la vez, recalcó la importancia de mantener la virtualidad “por esos chicos que tienen familiares con factores de riesgo”. Pero igualmente insistió en que “las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, ya está demostrado que los protocolos funcionan”, y también reflexionó sobre el hecho de que los colegios no son solo un lugar de aprendizaje académico sino también “un lugar de contención, de salud integral y de desarrollo psicológico”.

Respecto al regreso de las clases presenciales el próximo 21 de mayo, manifestó que ellos quieren volver a la presencialidad lo antes posible “pero tenemos nuestras dudas de que esto pase, ya que la provincia de Neuquén y Rio Negro le están pidiendo insumos médicos a la Nación y por lo tanto vemos esta medida más como una medida política para poder obtener esos insumos y alinearse con el gobierno nacional que una decisión en base a datos estadísticos de salud”. Además, afirmó que en el transcurso de la semana van a seguir habiendo manifestaciones, tanto en la calle como en las redes.

Este reclamo se da en el marco de las nuevas medias tomadas por el gobernador Omar Gutiérrez el viernes pasado. La vuelta a las clases virtuales fue una de las medidas que se tomaron, y estaría vigente hasta el próximo viernes 21 de mayo.