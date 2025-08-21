Boleto estudiantil: hasta fin de mes hay tiempo para revalidar el beneficio

Estiman que unos 2.000 estudiantes de los niveles terciario y universitario aún deben realizar el trámite. El beneficio ya es utilizado por más de 3.000 jóvenes que estudian en la provincia.



El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad, informó que hay tiempo hasta el 31 de agosto para revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) destinado a estudiantes que cursen estudios terciarios y universitarios. Deberán presentar certificado de regularidad académica en el sitio web https://www.economianqn.gob.ar.

Al día de hoy, en la provincia hay unos 2.000 estudiantes que no realizaron el trámite, que les permite hacer uso del beneficio para quienes deban viajar hacia la institución educativa de destino que no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia del Neuquén. En total, el BENG cuenta con 3.373 estudiantes de los niveles terciario y universitario que lo utilizan en la provincia.

La secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, indicó que “seguimos trabajando en conjunto de manera interministerial para garantizar que quienes pueden utilizar este boleto lo puedan hacer”. Además, destacó la tarea de los equipos de trabajo al indicar que “hay un gran compromiso puesto en esta política pública que acompaña la educación de nuestros adolescentes y jóvenes para que culminen sus estudios”.

Cabe resaltar que los certificados regulares que se carguen deben ser con fecha actualizada, llevar el sello y firma de la institución, o el código QR o el código de validación de la institución. Esos son los certificados que se están aprobando, de no tener alguno de estos aspectos no se aprueba.

Desde la subsecretaría de Juventudes (que valida y aprueba las tramitaciones y monitorea el correspondiente uso del beneficio) dan aviso por mail a los beneficiarios, informando que el plazo del trámite está por culminar o que lo enviado es incorrecto para que puedan volver a enviar la documentación.

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria (con el trabajo de la dirección provincial de Transporte); de Educación, y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la subsecretaría de Juventudes.

Para nuevas inscripciones al BENG (que se puede tramitar durante todo el año), los estudiantes deberán subir al sitio https://www.economianqn.gob.ar/beng-, foto del DNI (dorso y anverso), certificado que acredite su domicilio particular y certificado de alumno regular de la institución donde se cursa de manera presencial (actualizado y con información de los días de asistencia a clase y datos del establecimiento).

El correo electrónico beng@haciendanqn.gob.ar está disponible para recibir cualquier tipo de consultas (por ejemplo, en el caso de extravío de la tarjeta).