Bomberos esperan que el Gobierno mande los fondos de la Ley reglamentada

Tras reglamentarse la ley 3359 de Bomberos Voluntarios de la provincia, desde la Federación Neuquina esperan que el Estado efectúe los aportes de los dos trimestres de este 2023 en el plazo de una semana.

El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén, Milton Canales, indicó que el jueves pasado el Ejecutivo firmó el decreto 1.129 que destrabó la reglamentación de la ley 3359 que fuera sancionada en octubre del año pasado.

“La ley entró en vigencia a partir de enero de este año. Lo que habíamos trabajado y consensuado con la gente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia era que el primer pago sea en dos trimestres”, adelantó el titular de la Federación Neuquina, en declaraciones a

Canale estimó que deberían cobrar en el plazo aproximado de una semana los dos trimestres juntos. “Cada trimestre equivale a 550 mil litros de gasoil grado 2, que serían unos 140 millones de pesos al valor actual del combustible, que a los valores actuales serían unos 280 millones en total”, puntualizó.

Explicó que, con esos fondos, la Federación tiene que hacerse cargo de abonar el reconocimiento a la trayectoria de 41 bomberos en toda la provincia, y la obra social para 160 que no cuentan con ella. En tanto que, el remanente se repartirá en partes iguales entre las 28 asociaciones e incluida la Federación Neuquina.

De qué se trata el aporte

“Esperemos que se cumpla con lo que nos prometieron: que íbamos a cobrar los dos trimestres juntos. Estamos ya en junio y hay bomberos que tenían que cobrar el reconocimiento a la trayectoria y hasta el momento no han recibido un peso”, remarcó Canale.

El pasado 6 de octubre de 2022 la Cámara sancionó la ley 3359 que regula la organización y las actividades de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, las asociaciones de bomberos y los cuerpos activos.

La normativa establece que uno de los beneficios consta de un aporte económico mensual en concepto de reconocimiento a la trayectoria para los bomberos con 20 y 25 años de servicio activo ininterrumpido. Sería un aporte equivalente del valor de 800 y 900 litros de combustible gasoil YPF de grado 2.

Canale aclaró que, en caso de que no se recaude a través de la luz o del impuesto inmobiliario, se hará cargo del aporte el Estado provincial, que está como cláusula de garantía. “En este momento se va a hacer cargo el Estado provincial”, aseguró.

¿Alcanzan los fondos?

El referente de la Federación sostuvo que los fondos “nunca van a alcanzar, pero es una ayuda importante. Por lo menos nos vamos a asegurar que el bombero que reciba el reconocimiento a la trayectoria perciba su reconocimiento como se merece por su labor a lo largo de 20 o 25 años, según corresponda. Después, asegurarnos de pagarle la obra social”.

Canale destacó la predisposición del ISSN por no cortarle la obra social a los cuarteles que no han podido abonar por no contar con fondos suficientes. “De 10.500 pesos que estábamos pagando se nos fue a 29 mil a partir de este mes”, ejemplificó.

Y agregó: “Nosotros peleábamos por más fondos, pero arreglamos en eso. La idea es cobrarlo lo más pronto posible, es un paliativo para todas las instituciones. No somos ajenos al descalabro económico, no hay plata que alcance, los insumos para bomberos son todos a valor dólar y se hace muy difícil mantener una institución”.