Bomberos participaron del Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma en Córdoba

Bomberos voluntarios locales asistieron al Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma, donde firmaron un convenio de capacitación con Bomberos de Cosquín y anunciaron que la próxima instancia internacional se realizará en nuestra ciudad.

Una delegación de siete bomberos voluntarios de San Martín de los Andes representó a la ciudad en el Primer Congreso Internacional de Rescate Vehicular y Trauma, que se desarrolló en Cosquín, Córdoba, los días 15, 16 y 17 de agosto.

Además de participar activamente en las jornadas de capacitación, la Asociación Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes brindó apoyo organizativo y firmó un convenio de cooperación con Bomberos de Cosquín, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos y entrenamientos conjuntos.

Durante el congreso, se confirmó que San Martín de los Andes será sede de una futura capacitación internacional, que contará con la presencia de instructores de trayectoria mundial, especializados en rescate técnico y atención de emergencias.

A lo largo de las jornadas, los bomberos actualizaron conocimientos sobre rescate vehicular, incidentes viales con víctimas múltiples, triage, rescate pesado, control de hemorragias, trauma pediátrico y estrategias para el abordaje de vehículos híbridos y eléctricos, un tema cada vez más relevante en la seguridad vial.

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales en áreas como trauma, extracción, emergencias médicas, coordinación de catástrofes y rescate técnico, quienes compartieron sus experiencias con las delegaciones de distintos países.