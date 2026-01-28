Brigadistas continúan con tareas de evaluación y control de incendios

Desde noviembre, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego logró contener 66 incendios en distintos puntos de la provincia.



El Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en conjunto con el Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales, se encuentra trabajando artes en la zona de Magdalena, donde se registró un foco de incendio en un sector de difícil acceso. Se desarrollan tareas de evaluación del área afectada y del posible origen del evento.

A las 7:30 de este martes, brigadistas del ICE Centro, junto con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, realizaron un sobrevuelo con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Desde el aire se logró detectar la columna de humo y precisar su ubicación exacta, lo que permitió orientar las tareas de monitoreo y evaluación en terreno.

De acuerdo con las primeras estimaciones técnicas, el foco en Magdalena podría estar vinculado a una reactivación subterránea del incendio previo, favorecida por las altas temperaturas y la vegetación naciente. El área afectada corresponde a sectores ya impactados el año pasado, con presencia de caña colihue y un ejemplar de araucaria.

Si bien el panorama no es desfavorable, las condiciones meteorológicas actuales, principalmente las altas temperaturas, podrían provocar la reactivación de nuevos focos, por lo que se mantiene un monitoreo permanente en la zona.

En paralelo, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el foco de incendio registrado en Loncopué, en el sector Las Chaquiras, se encuentra controlado, con guardia de cenizas a cargo del personal de brigadas, a fin de prevenir posibles reactivaciones.

Asimismo, se destacó que, desde noviembre a la fecha, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego logró contener 66 incendios en distintos puntos del territorio provincial, como resultado del trabajo sostenido de brigadistas, técnicos y organismos intervinientes.

Finalmente, se recuerda a la comunidad que está terminantemente prohibido hacer fuego en toda la provincia en lugares no habilitados y que la prevención es clave para evitar nuevos incendios forestales.