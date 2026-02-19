Buscan a un tucumano desaparecido en Villa Traful tras hallar su auto abandonado

Salvador Álvarez Cano, de 32 años, fue visto por última vez en la zona cordillerana de Neuquén. La policía y su familia activaron un operativo de búsqueda y piden colaboración de la comunidad.



Un intenso operativo de búsqueda se encuentra en curso en Villa Traful tras la desaparición de Salvador Álvarez Cano, un hombre de 32 años oriundo de Monteros.

Su vehículo fue encontrado abandonado al costado de una ruta en la zona cordillerana, lo que generó alarma entre familiares y vecinos y activó un operativo coordinado por las autoridades locales.

Salvador Álvarez Cano mide aproximadamente 1,80 metros y podría necesitar asistencia. La familia destacó la importancia de recibir cualquier información que permita localizarlo a la brevedad.

Tras el hallazgo del vehículo, la policía inició recorridas en la zona y solicita la colaboración de la comunidad. Los familiares habilitaron el número 3816 393961 para recibir datos sobre su paradero, además de informar a la policía de Villa Traful o a las autoridades correspondientes.

En Monteros, vecinos y allegados se sumaron a la difusión del pedido a través de redes sociales, con la esperanza de que la viralización contribuya a acelerar su localización.

Las autoridades piden mantener la calma y comunicar cualquier dato confiable que pueda ayudar a dar con el joven sano y salvo.