Deportes

Calvario del finde en Calvario Race: podios sanmartinenses

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El fin de semana, en Moquehue —ese rincón patagónico que cada noviembre se convierte en altar del trail— se corrió la décima edición de Calvario Race. Cerca de 1.500 corredores de todo el país y del exterior se lanzaron a desafiar senderos, pehuenes, arroyos y la montaña en su estado más crudo.

  • En la distancia 25 km, Vanesa Dinamarca se quedó con el 1° puesto en la general femenina.
  • En la misma 25 km, otra patagónica, Melina Attis Beltrán, logró el 2° puesto en la categoría 50-59 años.
  • Martina Ferrarino, participando en la 25 km, se alzó con el 1° puesto en la categoría 30-39 años.
  • En la distancia 15 km María Mercedes Frugoni en la categoría 60-69 años quedó con el 2° puesto.

La edición 2025 contó con 1.500 corredores, mezclando lo competitivo con lo comunitario. Hubo feria local, música, identidad regional, turismo: una celebración de lo patagónico.
Además se anunció que la edición 2026 —bautizada “Dos Naciones”— incorporará un circuito binacional Argentina-Chile, cruzando cordillera, lagos y bosques. Un salto de dimensión para quienes aman las montañas.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Femina: de San Martin de los Andes al mundo
Artículo siguiente
Las multas por quemar en lugares no habilitados costarán hasta 1.700 millones de pesos

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se realizó en San Martín

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se llevó...

Gran Fondo Siete Lagos 2025: más de 3.000 ciclistas cruzaron la meta

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Gran Fondo Siete Lagos 2025 culminó el 23...

San Martín de los Andes presente en el KCC

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Karting con Caja cerró este fin de semana...

SE NECESITAN 15 DONANTES DE SANGRE PARA BENJAMÍN “PIRINCHO” VERA

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La comunidad de San Martín de los Andes enfrenta...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina