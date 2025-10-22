Camila Nogueira brilla en el Red Bull Rampage 2025

Camila Nogueira, rider argentina de mountain bike, se destacó en la edición femenina del Red Bull Rampage 2025, celebrada en Virginia, Estados Unidos. A pesar de sufrir una dislocación de codo durante los entrenamientos, la ciclista completó su descenso final y fue reconocida con el “Toughness Award” por su valentía y determinación.

El evento, considerado el más importante del mundo en ciclismo cuesta-abajo, incluyó por segundo año consecutivo una categoría femenina. Nogueira, de 32 años y oriunda de San Martín de los Andes, reside actualmente en Estados Unidos y demostró una performance destacada, realizando descensos complejos con el codo recién acomodado.

“Toni Rodríguez, conductor de Zona de Aventura y columnista de Todo Bien, destacó la valentía de Camila: ‘Se lo acomodaron y con el codo recién acomodado hizo unas bajadas increíbles’”, indicó durante una entrevista en #LU5.

El Red Bull Rampage no es una carrera tradicional de descenso. Los competidores diseñan sus propias líneas de descenso, y un jurado evalúa riesgo, dificultad, estilo, tiempo y acrobacias. Nogueira comenzó su formación en circuitos como Manzano Brujo, un trayecto tradicional de San Martín de los Andes, reconocido por su exigencia física y técnica.