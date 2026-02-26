Campaña de beneficios en alojamientos con reembolsos del 50%

Luego de un fin de semana largo que superó el 93% de ocupación, el sector hotelero puso en marcha una campaña de beneficios destinada a promover escapadas en ese destino y mantener la actividad turística activa hasta la temporada otoñal.



La Asociación de Hoteles y Restaurantes y el Ente de Promoción Turística de Villa La Angostura lanzaron una campaña promocional que ofrecerá un 50% de reembolso en alojamiento para turistas neuquinos dentro del programa Viajá Neuquén, impulsado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.

La campaña local tiene por objetivo fortalecer el turismo interno y mantener el nivel de actividad durante los próximos meses. La idea es que los residentes neuquinos elijan a la localidad para escapadas cortas o vacaciones breves.

Desde las entidades destacaron el intenso movimiento que se reflejó en restaurantes, comercios y atractivos turísticos en la Fiesta Nacional de los Jardines.

Desde Villa La Angostura se pueden recorrer destinos y atractivos como el Camino de los Siete Lagos, San Martín de los Andes o Villa Traful.

Para más información, comunicarse con la secretaría de Turismo de Villa La Angostura a los teléfonos +542944495941 / +542944494124; celular / WhatsApp +5492944241678 o a correoinformes.mvla@gmail.com.

Programa Viajá Neuquén

Viajá Neuquén 2026 está destinado a personas mayores de 18 años residentes en la provincia y permite acceder a un reintegro de hasta el 50 por ciento del monto gastado en servicios turísticos habilitados, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. Para acceder al beneficio, se requiere una compra mínima de 100 mil pesos y la posterior carga de la factura electrónica en el sitio oficial del programa.

El procedimiento es completamente digital y sencillo: una vez contratado y abonado el servicio turístico, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web, cargar el comprobante correspondiente y, tras la validación de los datos del prestador, del comprador y de la cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén (BPN) informada, se acredita el reintegro antes del inicio del viaje.

El programa alcanza una amplia gama de prestaciones, incluyendo alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y servicios en el Complejo Termal Copahue.

Las compras pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, con viajes que podrán concretarse hasta el 30 de abril, mientras que toda la información, requisitos y carga de comprobantes se encuentra disponible en www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen.