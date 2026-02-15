Cardiopatías Congénitas: la importancia del diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes al nacimiento. Su diagnóstico y tratamiento oportuno permite más sobrevida y mejor calidad de vida. El Hospital Castro Rendón ya concretó 718 cirugías cardiovasculares reparadoras.

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, una fecha destinada a concientizar e informar a la comunidad sobre estas patologías, que se producen cuando el corazón presenta un desarrollo anormal desde el nacimiento y que continúan siendo una de las principales causas de mortalidad infantil.

La jefa del Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Provincial Neuquén (HPN), Vanesa Saavedra, destacó la importancia del diagnóstico temprano y del acceso oportuno al tratamiento: “Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes al nacimiento, la primera causa de muerte en niños menores de un año y la segunda causa de muerte en la infancia. A pesar de esto, el 95 % de los pacientes que reciben un diagnóstico y tratamiento oportunos mejoran su pronóstico y su calidad de vida”.

En este sentido, remarcó que el abordaje precoz no solo impacta en la sobrevida, sino también en la posibilidad de que niñas y niños con cardiopatías congénitas puedan desarrollarse con una mejor calidad de vida, accediendo a tratamientos adecuados y a un seguimiento continuo.

Centro referente en la Patagonia

Desde el 2010, el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” es centro referente en la Patagonia para el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Cuenta con un equipo interdisciplinario altamente especializado y ha concretado 718 cirugías cardiovasculares reparadoras, consolidándose como un establecimiento de alta complejidad dentro del sistema público de salud.

En relación con la magnitud de estas patologías a nivel país, Saavedra explicó que: “En Argentina nace un niño con cardiopatías congénitas cada mil recién nacidos vivos y, de ese 1 %, un tercio va a tener una cardiopatía compleja que va a requerir alguna intervención en el primer mes de vida”.

Capacidad de respuesta

En 2010, el HPN fue acreditado por Nación, a través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, como centro tratante y referente para toda la Patagonia. Desde entonces, el hospital atravesó distintas etapas de crecimiento tecnológico y asistencial que fortalecieron su capacidad resolutiva.

A lo largo de los años, el HPN incorporó progresivamente cirugías de mayor complejidad, tecnología de última generación y nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos. La incorporación del angiógrafo en 2020 representó un hito fundamental, ya que permitió la evaluación de pacientes de mayor complejidad, la formación de recurso humano y la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos terapéuticos.

Actualmente se han realizado 161 estudios de los cuales 30 son de diagnóstico y 131 terapéuticos. En 2024, el hospital dio un nuevo paso al incorporar el abordaje de las enfermedades del ritmo cardíaco en pediatría, a partir del trabajo articulado con el doctor Guido Salvi, formado en cardiología infantil del HPN, quien finalizó su formación como electrofisiólogo en el Hospital Garrahan. Este avance permitió comenzar a realizar tratamientos de arritmias pediátricas a través del angiógrafo, evitando derivaciones a Buenos Aires, cuyas listas de espera superaban el año, y agilizando el acceso a la atención especializada para pacientes de Neuquén y de toda la región patagónica.

Abordaje interdisciplinario

El abordaje de las cardiopatías congénitas en el HPN se sustenta en un equipo interdisciplinario amplio y altamente coordinado, indispensable para la atención de patologías de alta complejidad.

El hospital cuenta con cardiólogos infantiles, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos especializados en patologías cardiovasculares, electrofisiólogo y hemodinamistas, junto a un recurso humano hospitalario especialmente capacitado que incluye instrumentadoras quirúrgicas, perfusionistas, profesionales de laboratorio y hemoterapia, equipos de recuperación cardiovascular, terapistas pediátricos y neonatólogos.

Esta red de trabajo integral acompaña a los pacientes y sus familias en cada etapa del diagnóstico, tratamiento y seguimiento, fortaleciendo la calidad de la atención.

Cardiopatías congénitas en la adultez

El aumento de la sobrevida dio lugar al desarrollo de nuevos dispositivos de atención. La cardióloga de adultos Lilian Báez explicó que: “La cardiopatía congénita del adulto es una subespecialidad relativamente nueva dentro de la cardiología, ya que durante muchos años estas patologías eran consideradas exclusivamente pediátricas”.

En este contexto, el HPN cuenta con un consultorio de transición y transferencia, donde trabajan en conjunto cardiólogos pediátricos y de adultos, permitiendo un acompañamiento progresivo y sostenido.

Saavedra destacó que: “A nivel nacional ya existen pacientes con cardiopatías congénitas que llegan hasta los 60 años”, lo que implicó que en los últimos años los cardiólogos de adultos debieran formarse específicamente en esta subespecialidad, en articulación con los equipos de cardiología infantil.

